BEISBOL

El lanzador de Federales de Chiriquí, Jaime Barría, no ha jugado tras dar positivo a Covid-19

El pelotero del representativo panameño está a la espera de los resultados de un segundo examen para saber si podrá tener acción en la Serie del Caribe Mazatlán 2021

Noroeste / Redacción

El lanzador derecho Jaime Barría, quien era el pelotero de más renombre Federales de Chiriquí (Panamá) en la Serie del Caribe Mazatlán 2021, arrojó positivo a Covid-19, de acuerdo al propio jugador. Enrique Rojas, de ESPN, dio a conocer la noticia.

De acuerdo al periodista dominicano, Barría dijo que es asintomático y que está a la espera de los resultados de un segundo examen para conocer si podrá o no tener participación en el torneo que tiene lugar en el Teodoro Mariscal del puerto sinaloense.

Barría, quien pertenece a los Angelinos de Anaheim en las Grandes Ligas, dio a conocer la noticia en un video colgado en su cuenta de Instagram que la prueba que se hizo con el resto del equipo antes de volar de Ciudad Panamá a México, el sábado, resultó negativa, pero que la prueba que le hicieron cuando llegó a Mazatlán arrojó un resultado no concluyente.

"El domingo me hicieron una prueba rápida y salió positiva. El lunes entonces me hicieron una prueba PCR, que es más profunda, para confirmar si tengo coronavirus, y me dieron la noticia que soy positivo", dijo Barría en su cuenta.

"Es un golpe difícil ya que no siento ningún tipo de síntoma ni nada por el estilo, de todos modos, me harán otra prueba para determinar si es un falso positivo. Ojalá todo salga bien y sea un falso positivo", agregó.