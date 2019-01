El latido de la vida se expone en colores, en MazatlÃ¡n

El latido de la vida se expone en colores, en Mazatlán

The Color View, de Sandee Johnson, estará hasta el mes de febrero en la Galería Baupress.

Héctor Guardado

MAZATLÁN._ El latido de la vida se ve en la exposición Color views de la estadounidense Sandee Johnson que colgó más de 20 obras creadas en las técnicas de monotipo y tinta al alcohol, que estarán expuestas en la Galería Baupress hasta el 28 de febrero.

Color Views está integrada por dos series diferentes: una está trabajada en la técnica de tinta al alcohol y la otra en monotipo, en la primera el tema es la vida retratada a través de las plantas. La autora crea composiciones surrealistas en donde las flores, las plantas son el objeto en el que concentra su trabajo.

En la segunda serie es la abstracción lo que define las obras expuestas, la técnica de la tinta al alcohol le permite una libertad total a los materiales que usa y el gesto define la propuesta en un juego sugerente para la imaginación.

“Las dos series usan el impacto del color. En los monotipos el discurso es magnificar la vida a través de las flores y los elementos que pertenecen al mundo de la botánica, pero si pones microscopio a un pétalo de estas flores lo que va a observar es la explosión de colores que definen composiciones abstractas”, compartió Sandee Johnson.

“Por lo tanto, esta exposición presenta lo real y lo relaciona con lo abstracto porque a nivel microscópico lo real se convierte en una explosión de colores y formas, en cada uno de los seres que están en la realidad existe el mundo abstracto dependiendo del punto de vista desde donde lo observas”.

Mencionó que la técnica de tinta en alcohol es caótica porque el artista no puede controlar la forma en que va a comportarse

“El artista tiene que dejarse guiar por los gestos que ofrece el material, la gota de tinta va proponiendo en su caótico avance sobre el plano, yo contengo el dibujo con bolígrafos para intentar darle una estructura”

En cambio la técnica del monotipo es todo lo contrario.

“Ahí cuenta el detalle, el trazo perfecto que retrata la realidad de una hoja, por ejemplo, demanda muchas horas de trabajo; en cambio la tinta al alcohol es caótica, puedes producir muchas obras de esa en poco tiempo”, señaló.

“He trabajado durante 40 años y domino muchas técnicas, lo abstracto me emociona mucho, me llena de energía, no tienes nada de control, no sabes qué va a pasar, es como el comienzo de la vida en el planeta, va surgiendo en un proceso que no acaba. En cambio, la parte realista necesita de mucha planeación, lo trabajo en un proceso largo, recolecto las plantas cerca de mi casa”.

Dos técnica, una expresión

“Para mí lo abstracto se traduce en alegría; el color queda puro porque no lo absorbe el papel como en muchos otros soportes, es tan dinámico y acelerado que me provoca mucha excitación ver el resultado porque es una enorme sorpresa siempre”, dijo.

Sandee Johnson ha participado en 300 exposiciones, entre colectivas e individuales, en alrededor de 20 países.

El tema que la obsesiona es lo intelectual, pero también le agrada lo figurativo; ha hecho mucha obra en la que reflexiona sobre política.

EXPOSICIÓN

La exposición de Sandee Johnson estará colgada en las paredes de la galería Baupress hasta el 28 de febrero.