El laúd es el instrumento más bonito que existe, asegura Hopkinson Smith, considerado el mejor laudista del mundo - Noroeste

El laúd es el instrumento más bonito que existe, asegura Hopkinson Smith, considerado el mejor laudista del mundo

Hopkinson Smith, considerado el mejor laudista del mundo, ofrece un concierto y participa en la grabación de un disco en homenaje a Manuel M. Ponce

Nelly Sánchez

Que lo consideren el mejor laudista del mundo no es algo que a Hopkinson Smith le quite el sueño. Es más, dice que "no es necesario decir esas cosas".

"Si aprecian la música y lo que estoy haciendo, con eso es suficiente", considera.

"Es un momento de satisfacción, sí, pero la vida va por delante y no hacia atrás, sigo estudiando el instrumento, tomando nuevos proyectos y sigo intentando crear lo que imagino en la cabeza".

