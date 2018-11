El legado de Rodrigo LÃ³pez se plasma con un retiro de dorsal de Tomateros

El legado de Rodrigo López se plasma con un retiro de dorsal de Tomateros

El número 13 quedará plasmado con su nombre de forma vitalicia

Fernando Díaz

CULIACÁN._ El ex pítcher guinda, Rodrigo López, fue homenajeado durante el segundo juego de la serie ante Venados de Mazatlán.

El retiro del dorsal 13 de Tomateros en honor al oriundo de Tlalnepantla se da después de 15 temporadas con los Guindas, cuando llegó a Culiacán a pasar los inviernos cálidos de Sinaloa.

Rodrigo habló que es un honor volver a Culiacán para ser homenajeado en el club que lo arropó durante los años que jugó en esta ciudad y lo miró campeón en tres ocasiones, del cual, asegura, es el mejor del beisbol mexicano; además, dijo que Culiacán es la mejor ciudad para vivir.

“Es un honor para mí recibir este reconocimiento, es el máximo logro para un beisbolista el retiro de su número y qué mejor que ser homenajeado en el club que me regaló tantas alegrías, además de la ciudad que me arropó desde el primer día que llegué, es mi segunda casa, aquí tengo mucha familia por parte de mi esposa”, dijo.

El homenaje al pelotero nacido en el Estado de México se realizó durante dicho juego, en la quinta entrada se cortaron las acciones y saltó Rodrigo al campo junto a su esposa e hijos para recibir su casaca con el mítico 13 con que se inmortaliza con su nombre.

Gran palmarés guinda

La carrera de Rodrigo López en la Liga Mexicana del Pacífico duró 15 años, tiempo en que vistió una sola casaca. El lanzador brilló durante su paso con Tomateros, acumuló tres campeonatos en las temporadas 1996-1997, 2001-2002 y 2003-2004, donde su mejor campaña la vivió hace 16 años en la 2001-2002.

López Muñoz jugó la Serie del Caribe con Tomateros en el 2002 tras llegar como monarcas de la LMP. En esa ocasión, el torneo se disputaba en Caracas, Venezuela, ciudad que vería brillar a Rodrigo en el juego final de la justa en la que fuera nombrado Jugador Más Valioso de la serie al terminar con números de 10-2 con 2.49 en efectividad. Rodrigo completó una blanqueada de 3-0 ante Puerto Rico en la final para darle el título al equipo azteca.

El cabalístico 13

Rodrigo recordó su historia con Tomateros, además habló de su trayectoria explicando por qué decidió usar el número 13 en su dorsal, una historia romántica y familiar que lo llevó a usar ese número con el cual hoy se inmortaliza.

“El número es por mi historia con mi esposa, tras conocerla me ‘bateó’ varias veces hasta que me dijo que sí quería ser mi novia. Eso fue un 13 de enero, aún lo recuerdo, además que mi hermano cuando jugaba usaba ese número”, mencionó.

Rodrigo recordó el día que se vio las caras en el diamante con el ex Gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, en un juego disputado ante Cañeros. Habló de cómo fue lanzarle al hombre que sin saber era dueño del equipo y además jugador la escuadra mochitense.

“No sabía quién era, cuando lo miré no lo reconocí, en esa época se usaban los uniformes muy entallados, si mal no recuerdo era noveno bate, uno como pítcher se fija en eso y pues si es noveno no debe de batear tanto. El primer lanzamiento una fue una recta pegada que terminó en una rolita al pítcher, fue hasta el siguiente día que supe quién era él”.

Rodrigo López se suma a la lista de peloteros que han inmortalizado su nombre con el retiro de su número junto a nueve peloteros más de la historia guinda, hombres que dejaron un legado y su huella imborrable en el Club Tomateros.

PELOTEROS GUINDAS HOMENAJEADOS CON RETIRO DE NÚMEROS

Darrell Sherman (7)

Vinicio García (9)

Nelson Barrera (16)

Francisco “Paquín” Estrada (25)

Vicente “Huevo” Romo (27)

Homobono de la Rocha (28)

Adán Amezcua (31)

Horacio Ejote Piña (33)

Cecilio “Cy” Acosta (14)

Rodrigo López (13)