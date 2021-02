El linaje B.1.1.7. de coronavirus, más contagioso se está duplicando en EU cada 10 días, alerta estudio

La variante llegó a México desde Reino Unido en un inglés de 56 años. Fue a finales de diciembre como en Estados Unidos; aquí se informó desde el 1 de enero de este año. El hombre llegó en un vuelo de Amsterdam el 28 de diciembre y al día siguiente viajó a la ciudad Matamoros, Tamaulipas, donde fue detectado

MÉXICO (SinEmbargo).– Una variante más contagiosa del coronavirus que se encontró por primera vez en Gran Bretaña se está propagando rápidamente en los Estados Unidos, duplicándose aproximadamente cada 10 días, dice un nuevo estudio que es citado esta tarde por The Washington Post y The New York Times.

Luego de analizar medio millón de pruebas de coronavirus y cientos de genomas, un equipo de investigadores predijo que en un mes esta variante podría volverse predominante en los Estados Unidos. Esto podría generar un aumento de nuevos casos y un mayor riesgo de muerte.

La nueva investigación ofrece la primera mirada a nivel Estados Unidos a la historia de la variante, conocida como B.1.1.7, desde que llegó a ese país a fines de 2020. El mes pasado, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades advirtieron que B.1.1. 7 podría volverse predominante en marzo si se comportara como lo hizo en Gran Bretaña. El nuevo estudio confirma ese camino proyectado, citan ambos diarios.

Esta nueva variante se conoce como VUI–202012/01 o linaje B.1.1.7, y fue anunciada por primera vez, el 14 de diciembre, por el secretario de Salud británico Matt Hancock. Posteriormente fue confirmada por el Servicio de Salud y por el consorcio británico de secuenciación de la Covid-19 (COG). Al volver a examinar las bases de datos del SARS-CoV-2, se supo que la primera muestra se tomó en el condado de Kent el 20 de septiembre.

La variante es más contagiosa, pero es igual de peligrosa que la que se persigue desde Wuhan, China.

Kristian Andersen, coautor del estudio y virólogo del Instituto de Investigación Scripps en La Jolla, California, dijo a The New York Times que nada del estudio es sorprendente, pero “la gente necesita verlo”. Agregó: “Probablemente deberíamos prepararnos para este linaje predominante en la mayoría de los lugares de Estados Unidos en marzo”.

Apenas el viernes se dio a conocer que esta variante más contagiosa ahora representa cerca del 6 por ciento de los casos registrados en Alemania. El director de la agencia de control de enfermedades de Alemania dijo que los laboratorios revisaron la semana pasada el genoma del virus en más de 30 mil muestras de resultados positivos en Covid-19 para evaluar la propagación de la variante.

Adicionalmente, se evaluó la propagación de otras dos que se detectaron primero en Sudáfrica y Brasil. “Las tres variantes, particularmente la B.1.1.7., han llegado a Alemania”, comentó Lothar Wieler, presidente del Instituto Robert Koch. “Aún no son dominantes, pero tenemos que creer que su porcentaje aumentará, tal como se ha reportado en otras naciones europeas en las últimas semanas”, agregó.

Un análisis masivo de pruebas positivas registradas en Francia el 27 de enero encontró que 14 por ciento serían de la variante identificada en Gran Bretaña, de acuerdo con datos publicados el jueves por la agencia de salud pública francesa. Esa cantidad representó un incremento respecto al 3 por ciento hallado en un análisis similar que se realizó hace un mes.

PROTECCIÓN LIMITADA

La vacuna contra el Covid-19 desarrollada por la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca ofrece una protección limitada frente a la variante surafricana, según los resultados preliminares de un nuevo estudio, que se publicará este lunes.

La investigación elaborada por expertos del citado centro británico y la Universidad surafricana de Witwatersrand -cuyos hallazgos adelantaba ayer el diario británico Financial Times (FT)- mostró que el preparado reduce “significativamente” su efectividad ante esa mutación.

Entre las variantes que más preocupan actualmente a los científicos figuran, además de la citada surafricana, las denominadas británica y brasileñas, pues parece que se transmiten de manera más rápida.

En este país se han detectado más de un centenar de casos de infecciones por esa variante de Suráfrica.

Un portavoz de la farmacéutica aclaró a medios locales que en esa “pequeña fase I/II del ensayo clínico, los resultados preliminares han mostrado una eficacia limitada frente a la enfermedad leve y moderada ocasionada principalmente por la variante surafricana B.1.351”.

Un portavoz de AstraZeneca indicó que aún no han sido capaces de determinar de manera adecuada si la formulación evitaría enfermedades graves y hospitalizaciones ocasionadas por la citada mutación pues la mayor parte de los participantes -2.000 personas- eran mayormente adultos jóvenes y con buena salud.

Si expresó confianza en que el preparado ofrecería protección contra casos graves pues crea anticuerpos neutralizadores similares a los de otras vacunas.

El pasado viernes, el investigador jefe de los ensayos de la vacuna de Oxford/AstraZeneca, Andrew Pollard, reveló que este mismo preparado sí es efectivo en la lucha contra la nueva variante británica.

Además, ese mismo día representantes del servicio sanitario británico señalaron que los test destinados a rastrear la variante surafricana en Inglaterra podrían llevar hasta dos semanas.

El Reino Unido continúa avanzando con su programa de vacunación nacional hacia su objetivo de inmunizar a 15 millones de ciudadanos antes del próximo día 15 -y hasta la fecha ha inoculado el preparado a más de 11 millones de personas.

Según los últimos datos oficiales, el conjunto del país ha registrado 18.262 nuevos contagios y 828 fallecimientos por el virus, que elevan el total de muertes a 112.192 desde el inicio de la pandemia.

-Con información de EFE.