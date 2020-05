El llamado contra 'fake news' en redes pone tema en la mesa, pero no debe haber censura: BeltrÃ¡n

El llamado contra 'fake news' en redes pone tema en la mesa, pero no debe haber censura: Beltrán

José Abraham Sanz

Aunque el Presidente de la Comision Estatal de Acceso a la Información Pública, José Alfredo Beltrán Estrada, consideró importante el llamado de la comunidad científica a los gigantes de la información para detener las noticias falsas, no se debe incurrir en la censura.

Más bien, señaló, los ciudadanos, organismos y las dependencias gubernamentales deben tocar el tema, analizarlo y comenzar a educar para que las redes sociales, como los vehículos de mayor tránsito de información, se usen con responsabilidad.

“El llamado de los médicos, de la comunidad científica, es muy oportuno por una razón fundamental, porque pone en relieve varios asuntos, es un tema muy sensible porque tiene limites en términos de libertad de expresión, de derecho al acceso a la información, es un tema que puede proponer la censura de contenido, la censura del ciudadano que no tiene confianza en las instituciones, que no tiene confianza en medios de comunicación, etcétera”, dijo Beltrán Estrada.

Hoy, más de 100 profesionales médicos y de enfermería que combaten el coronavirus a nivel mundial advirtieron en una carta sobre los peligros de que la ciudadanía consuma y crea las mentiras que se divulgan en lo que llamaron gigantes tecnológicos: YouTube, Twitter, Google y Facebook.

“Nos enfrentamos no sólo a la pandemia de Covid-19, sino a una infodemia global, con desinformación viral en redes sociales que pone en peligro vidas por todo el mundo”, dice la carta, según el portal ElDiario.es.

En la misiva señalaron graves ejemplos de información falsa como el hecho de que el dióxido de cloro cura el autismo, que la vacuna de la polio causa cáncer, que el Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) fue “inventado por las grandes farmacéuticas” o que el jengibre es 10 mil veces más efectivo que la quimioterapia para combatir el cáncer.

Los médicos proponen que los sistemas de las aplicaciones o plataformas eviten la viralización y el ritmo de consumo de los usuarios, además notificar a quien difunda contenido falso de que comete un error.

“El hecho de que una propuesta de esta naturaleza provenga de autoridades, de la clase política, sí generaría un escozor en términos de querer censurar y en términos de querer poner una mordaza a expresiones ciudadanas, que pueden precisamente verse acotadas ante un planteamiento de restricciones por parte de estos gigantes de la comunicación”, reflexionó Beltrán Estrada.

“El tema se ha puesto en la mesa por parte de la comunidad científica, está poniendo en relieve el daño que está ocasionando la difusión de contenidos, se está poniendo incluso en riesgo, el derecho a la salud de la población, este tipo de planteamientos elevan una preocupación internacional, en el sentido que es necesario, ahora sí, abrir a debate a estas temáticas sobre el uso y el abuso que está dando en las redes sociales”.

Recalcó que estos “gigantes de la comunicación” son los vehículos, medios y canales a través de los cuales fluye información que están generando personas o grupos en particular, pero basándose en los limites de la libertad de expresión, estos deben cumplir con ciertas restricciones, como que la información no altere el orden público o la paz social, que no afecte derechos de terceros, ni invada la vida íntima y moral de las personas.

“Nosotros no somos partidarios, de ninguna manera debe haber censura, es mejor la libertad de expresión con responsabilidad y en ese sentido creo que desde el estado, las instancias que tiene que velar por generar una información de calidad, somos las primeras que tenemos que construir una cultura de la información y transparencia”, señaló.

“No hay mejor antídoto contra esto que una sociedad informada, donde está transparentada las decisiones, acciones gubernamentales”.

Si no hemos sido capaces de construir y elevar niveles educativos de la sociedad, agregó, entonces este tipo de mitos, tabúes y creencias empiezan a dominar la conducta de muchos ciudadanos.

“Sí creo oportuno que es momento que se empiece a abrir debate, para saber hasta dónde, pero requerimos que empiece a haber consejos de autorregulación en las grandes compañías... Nunca censurar va a ser una antídoto”, añadió.