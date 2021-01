El Lobito de Sinaloa le entra a la política

Jesús Bulfrano Moreno pretende tener un puesto público de la mano de Movimiento Ciudadano

Fernando Espinoza

Luego de que trascendió la noticia de que Paquita la del Barrio buscará una diputación en el municipio de Misantla, Veracruz, representando a Movimiento Ciudadano, se dio a conocer que El Lobito de Sinaloa también le entrará a la política de la mano de este mismo partido.

El Lobito de Sinaloa le entra a la política.

Jesús Bulfrano Moreno, mejor conocido como El Lobito de Sinaloa hará una pausa en su carrera como cantante de banda para empezar una carrera política. Se conoce que tiene años radicando entre Nayarit y Culiacán, pero fue él mismo quien dio a conocer, a través de sus redes sociales, que es uno de los precandidatos a la Diputación local por el Distrito 10, para San Blas y Compostela, Nayarit.

Al cantante de banda lo preceden más de 20 años de carrera, aunque no estaba en su mejor momento, ahora sus esfuerzos están en apoyar a su partido, aunque explicó que nunca le había interesado la política.

“Somos un equipo limpio, que no solo es de palabras sino de hechos, a mí no me interesaba la política, pero me llegó esta invitación a este equipo de pura gente que le gusta ayudar, pura gente altruista que hace el bien por los que más lo necesitan, confíen en nosotros, expresó en sus redes sociales.

Nacho Flores, acompañado de El Lobito de Sinaloa.

Además, compartió un par de fotografías donde se ve junto a Nacho Flores, quien es pre candidato a la gubernatura de Nayarit por este mismo partido.

El Lobito cerró el año con un video para sus seguidores del tema “Cuando me dejes de amar”, mismo que grabó de manera casera, acompañado de su guitarra.



El Lobito de Sinaloa en cabalgata con Nacho Flores.