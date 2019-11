El luchador estadounidense Matt Travis fallece despuÃ©s de ser atropellado por un camiÃ³n

CIUDAD DE MÉXICO._ Este 9 de noviembre el luchador estadounidense Matt Travis falleció a la edad de 25 años en un accidente de tránsito. El atleta iba en una bicicleta y un camión se impactó contra él dejándolo sin vida.

Todo ocurrió en el barrio de Harlem, Estados Unidos, cuando Travis estaba en el carril de bicicletas en el puente Willis Avenue alrededor de las 2:30 de la madrugada, cuando el conductor del camión hizo una vuelta ilegal y golpeó al gladiador enviándolo al suelo y provocándole un severo trauma corporal; después fue llevado al hospital, pero ahí fue declarado muerto.

El suceso fue confirmado por su familia a través de redes sociales y su antiguo entrenador Amazing Red publicó un mensaje en Twitter.

“Simplemente no puedo. No entiendo la vida a veces. Estaba preparándome para estar contigo hoy. Quería verte y hablarte. Lo siento mucho, te amo Matty”.

I just can't.

I don't understand life sometimes.

I'm gonna try and pull it together for you today.

I just want to see you! Talk to you!

I'm sorry. I love you Matty pic.twitter.com/LoZhbitbjX