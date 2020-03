El lunes de 9 de marzo sí hay clases en Sinaloa, pero no descontarán salario a maestras que decidan no laborar

El Secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López, señaló que las escuelas no pueden permanecer ajenas al dolor de la sociedad

El lunes 9 de marzo, en las escuelas públicas de la entidad sí habrá clases, pero cada maestra y directora de plantel deberá tomar la decisión de si se cumplen las condiciones para otorgarlas.

Juan Alfonso Mejía López, Secretario de Educación Pública y Cultura, indicó que aquellas maestras que decidan no asistir a laborar ese día, no se les registrará ninguna incidencia ni se les descontará el día.

En un video publicado en sus redes sociales, expresó que "el nueve, nadie se mueve".

"Nuestras escuelas no pueden permanecer ajenas al dolor de nuestra sociedad. Desde nuestras escuelas el lunes 9 de marzo, se mandará un mensaje para combatir la indiferencia", anotó.

Por eso, continuó, el lunes 9 de marzo sí hay clases, siempre y cuando cada una de las escuelas tenga condiciones para ello. Eso lo decidirá la directora o director en turno.

⚠️🚨Les pido escuchen y compartan el siguiente mensaje. 1.-Si hay clases. 2.-No se registrará ninguna falta en las escuelas, a maestras ni alumnas. 3.-No se les descontará el día. #ElNueveNingunaSeMueve 💪🏼👩🏻👱🏻‍♀️👩🏽‍🦰🧑🏼‍🦳👵🏼👧🏻👱🏼👩🏻‍🦱🧑🏽 pic.twitter.com/NRhy05HAzy — Juan Alfonso Mejía (@JuanAlfonsoML) March 6, 2020

Mejía López añadió que ese día no se registrará ninguna incidencia y además, no podrá descontarse el salario a ninguna de aquellas que tome la decisión libre de asistir o no a su plantel educativo.

De manera específica, dijo, como lo ha instruido el Gobernador Quirino Ordaz Coppel, la lucha de las mujeres es la lucha de todo Sinaloa.

"Estas medidas son extensivas para todos aquellos servicios educativos del Estado, incluyendo la propia Secretaría de Educación Pública y Cultura y sus oficinas regionales", expuso.

Para el Gobernador Quirino Ordaz Coppel, concluyó, su Gobierno, es un gobierno con causa.