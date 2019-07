El Madrid pierde interÃ©s en adquirir a Neymar; el jugador prioriza volver al Barcelona

El Madrid pierde interés en adquirir a Neymar; el jugador prioriza volver al Barcelona

Aunque desde París prefieren que Neymar fiche por el Madrid en lugar de regresar a Barcelona, no ha sido ofrecido ni de forma directa ni a través de intermediarios

Sinembargo.MX

CIUDAD DE MÉXICO._ Neymar se empieza a alejar del futuro del Madrid para quedarse en el interés del pasado. Según ha podido saber AS, en el Bernabéu se desmarcan del posible fichaje del brasileño, que ya no entra en los planes pese a que hasta hace no mucho tiempo era el gran deseo de Florentino.

Más aún, ahora que el PSG se plantea su venta (“Puede marcharse si hay una oferta que convenga a todo el mundo”, dijo Leonardo, director deportivo del club parisino, en Le Parisien), no es una opción real para reforzar al equipo de Zidane. Y, aunque desde París prefieren que Neymar fiche por el Madrid en lugar de regresar a Barcelona, no ha sido ofrecido ni de forma directa ni a través de intermediarios. El jugador, no obstante, prioriza ahora volver al equipo culé.

En la lista del Madrid, como viene contando este periódico, el nombre destacado es el de Mbappé. Por potencial futbolístico, carisma, forma de ser e impacto a nivel de marketing, la estrella de Francia es el preferido. Para ello será clave que no renueve con el PSG, con el que tiene contrato hasta 2022.

En ello trabaja el club blanco, pues una ampliación de esa vinculación complicaría una negociación de por sí muy difícil. Las últimas palabras de Leonardo, no obstante, ayudan a confiar. “Nunca hago promesas (…). No quiero lanzar una promesa al aire”, respondió también en Le Parisien al ser cuestionado por la renovación de Mbappé. El Madrid, no obstante, no tiene prisa: la idea es ir a galáctico por curso, como hizo Florentino en su primera etapa en la presidencia, y este verano ya ha llegado Hazard…