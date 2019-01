El maiceo no existe en nuestro libro de trabajo político, sostiene Fernando Mascareño

El Diputado local de Morena rechaza que lo hayan “maiceado” y acusa “falta de oficio político” de quienes le endilgan el epíteto de “corrupto”

José Alfredo Beltrán

CULIACÁN._ Fernando Mascareño Duarte asegura que el “maiceo” no existe en su “libro de trabajo político”.

El Diputado local por Morena niega que él y sus compañeros María Victoria Sánchez Peña y J. Jesús Palestino Carrera hayan sido corrompidos.

Los tres morenistas se sumaron al bloque del PRI, PAN y otros legisladores de PT y PRD que votaron en contra de las reasignaciones presupuestales por 1 mil 663 millones de pesos.

En la primera sesión ordinaria del año de este martes 8, desde las gradas del Congreso local se les acusó, nuevamente, de “corruptos”.

Las acusaciones provienen de simpatizantes de Morena y de trabajadores del sector salud, educativo y otros, que les reprochan el haberse adherido al bloque opositor.

Pedro Villegas Lobo acusó a Mascareño Duarte de haberlo intentado sobornar con 100 mil pesos mensuales, para que votara a favor del presupuesto del Gobernador Quirino Ordaz.

Este martes el joven legislador y Mascareño Duarte se encontraron. El primero le negó el saludo y abrazo, reiterando luego que sí intentó “comprarlo”.

Mascareño Duarte lo rechaza. Y defiende su voto en contra de las reasignaciones por 1 mil 663 millones, cuando la propuesta de ellos era sólo recortar 400.

“Mira, actuamos de acuerdo a la congruencia, al mandato de la cuarta transformación del Presidente Andrés Manuel López Obrador;

“Se vinieron personajes a apoyarnos (el delegado Jaime Montes), a que trabajáramos en conjunto un presupuesto presentado por el Gobernador, que esa era la misión principal que tiene ese proyecto junto con el Presidente de la República, trabajamos y votamos con la congruencia”, sostiene.

--Hay un señalamiento reiterativo que les hacen los morenistas, en el sentido de que los “maicean”, los “corrompen”; “corruptos”, les gritan...

--Sí, eso es muy triste la verdad, que en el Congreso entre gente con esa actitud tan negativa, tan despiadada de parte de ellos, porque el trabajo de nosotros es muy fino, de mucha responsabilidad.

Todos, asegura Mascareño, quieren el bien de Sinaloa y trabajar de la mano con Andrés Manuel López Obrador.

“La verdad es que es algo que se le salió de la mano (a los morenistas), de llevar a gente que se apasionara de más, que no entiende de política, porque les falta oficio político, eso es muy importante, les falta tener oficio político”, resalta.

--¿Ustedes rechazan “maiceo”?

--Sí, totalmente, no, no; eso no existe en nuestro libro de trabajo político.