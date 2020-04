El Manchester City investiga a Kyle Walker por saltarse confinamiento para organizar fiesta

MANCHESTER._ El defensa del Manchester City, Kyle Walker, se enfrenta a una acción disciplinaria del club después de haber roto supuestamente el confinamiento para organizar una fiesta en la que participaron dos prostitutas, informa la BBC.

En una declaración, el City afirma que las acciones del defensa inglés habían “contravenido directamente” su responsabilidad como modelo a seguir, y añadió que el club llevaría a cabo una investigación.

“El Manchester City FC está al tanto de una historia en un periódico sensacionalista sobre la vida privada de Kyle Walker en relación con una violación de las normas de bloqueo y distanciamiento social del Reino Unido”, señala el club en una nota de prensa.

“Los futbolistas son modelos a seguir a nivel mundial, y nuestro personal y jugadores han estado trabajando para apoyar los increíbles esfuerzos del Sistema Nacional de Salud (NHS) y otros trabajadores clave en la lucha contra los efectos del coronavirus y el Covid-19 de cualquier manera que podamos. Estamos decepcionados de escuchar las acusaciones, tomamos nota de la rápida declaración y disculpa de Kyle, y llevaremos a cabo un procedimiento disciplinario interno en los próximos días”, agrega la entidad.

El miércoles pasado, Walker instó en las redes sociales a seguir las directrices del gobierno sobre el distanciamiento social quedándose en casa. En una declaración respondiendo a las noticias sobre una supuesta fiesta en su casa, dijo: “Quiero aprovechar esta oportunidad para emitir una disculpa pública por las decisiones que tomé la semana pasada que han dado lugar a una historia hoy sobre mi vida privada en un periódico sensacionalista”.

“Entiendo que mi posición como futbolista profesional conlleva la responsabilidad de ser un modelo a seguir. Como tal, quiero disculparme con mi familia, amigos, club de fútbol, seguidores y el público por decepcionarlos”, agregó.

“Hay héroes ahí fuera que marcan una diferencia vital para la sociedad en este momento, y he querido ayudar a apoyar y destacar sus increíbles sacrificios y su trabajo para salvar vidas durante la última semana. Mis acciones en este asunto contrastan directamente con lo que debería haber hecho en relación con el encierro. Y quiero reiterar el mensaje: quédate en casa, mantente a salvo”, concluye Walker.

Well, if Wembley won’t do it... 🤣 pic.twitter.com/P0Rd0i9paT