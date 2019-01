El Marro, líder del cártel huachicolero Santa Rosa de Lima, deja amenaza en manta contra AMLO

La manta fue dejada sobre una camioneta y cerca del lugar fue localizada otra unidad con un supuesto artefacto explosivo

Noroeste / Redacción

31/01/2019 | 10:07 AM

MÉXICO._ Una manta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador y firmada por José Antonio Yépez Ortíz, alias El Marro, un supuesto líder del cártel de Santa Rosa de Lima -dedicado al robo de combustible o “huachicol”-, fue localizada la mañana de este jueves a unos kilómetros de la refinería de Salamanca, en Guanajuato.

La manta fue dejada sobre una camioneta Pick Up color naranja, estacionada sobre el puente Mazda, con un mensaje amenazante, firmado por alias el “Marro”, en el que demanda finalizar los operativos contra el robo de combustible encabezados por el Ejército y la Marina.

“Presidente Andrés Manuel López Obrador, te exijo que ya saques a chingar a su madre a la Marina, Sedena, Gendarmería y fuerzas federales del estado si no te voy a empezar a matar junto con gente inocente para que vea que esto no es un juego y que Guanajuato no los necesitamos”, dice el mensaje escrito en la manta.

“Hay te dejo un regalito en la refinería para que vayas viendo cómo se van a poner las cosas y si no sueltas a mi gente que se llevaron y haces caso omiso, va a valer madre atente a las consecuencias. Atentamente El Señor Marro puro cartel Santa Rosa de Lima (sic)”, se lee en la manta firmada por Yépez Ortíz, líder del Cártel Santa Rosa de Lima, que disputa al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) el robo de combustible en Guanajuato.

Así lo confirmó el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, quien reveló que están analizando si el hecho significa un riesgo para el mandatario nacional, además de que la Fiscalía General de la República (FGR) ya abrió una investigación, debido a que también se localizó una camioneta que supuestamente tenía artefactos explosivos.

“Se encontró un vehículo en las cercanías de la refinería de Salamanca, contenía un aparente dispositivo explosivo que resultó falso y apareció una manta supuestamente firmada por un líder de cártel que está vinculada al huachicol. Es una manta dirigida a quien está realizando está lucha contra el huachicol”, dijo Ramírez Cuevas.

El vocero presidencial explicó que la manta es una reacción a los operativos contra el combate al robo de combustibles y a la disputa que hay de los diferentes cárteles. Asimismo, aclaró que elementos del Ejército hicieron acto de presencia y serán las autoridades correspondientes las que determinen si la amenaza representa un riesgo para la seguridad de López Obrador.

“Consideramos que las dos cosas son algo sembrado y no son más que amenazas [...] Es un asunto que tiene que ver con los operativos y con el alcance del combate al robo de combustibles y también de la disputa que hay entre los diferentes cárteles”, indicó Ramírez Cuevas.

Antes, el propio presidente fue cuestionado en su conferencia matutina sobre el tema, a lo que el mandatario nacional respondió que es una “falsa alarma” el hallazgo del artefacto con presuntos explosivos, pero que se atenderá el reporte.

La camioneta con el presunto artefacto explosivo fue dejada esta madrugada en el acceso de la Puerta 4 de la Refinería de Salamanca, con un mensaje dirigido al presidente López Obrador, en la cual le exigen terminar los operativos antihuachicol.

El vehículo fue descubierto por trabajadores de la Refinería Ing. Antonio M. Amor, por lo que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) acordonaron el lugar y retiraron el material. En la zona fueron desplegados 159 soldados, 34 efectivos de la Policía Federal (PF), así como personal naval. También esta presente personal de Protección Civil del Gobierno del Estado de Guanajuato.

Esto ocurre dos días después de que elementos de la Marina, Ejército, PF y agentes estatales realizaron un operativo en la comunidad San Salvador Torrecillas, en el municipio de Villagrán, donde aseguraron un predio con alrededor de 40 vehículos usados por el Cártel Santa Rosa de Lima para la distribución de combustible robado.

El operativo originó que hombres armados incendiaran una decena de vehículos y obstaculizaran la autopista Salamanca-Celaya, a la altura de Villagrán, así como la federal 45 Salamanca-Celaya y la vialidad Juventino Rosas-Celaya.