El martes inician los CafÃ© Conciertos de la OSSLA

MÚSICA

El martes inician los Café Conciertos de la OSSLA

Además, los sábados 15 y 29 de febrero, habrá concierto en el Auditorio Deutsche Bank del Jardín Botánico, y el 7 de marzo, en el Centro de Ciencias, a las 18:00 horas

Noroeste / Redacción

Este martes inicia la Temporada de Café-Conciertos, ciclo de música de cámara, con músicos de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, los días martes y jueves a las 19:30 horas, en el Museo de Arte de Sinaloa.

Además, los sábados 15 y 29 de febrero, habrá concierto en el Auditorio Deutsche Bank del Jardín Botánico, y el 7 de marzo, en el Centro de Ciencias, a las 18:00 horas.

Victoria Tatto, directora de Compañías Artísticas; Miguel Del Real, director artístico de la OSSLA, y Abel Quijano, coordinador de logística, dieron detalles de la temporada.

Este programa forma parte del Festival de Primavera 2020 y la idea es acercar al público a la música de cámara para espacios pequeños, sin formalismos, de manera fresca y didáctica, así como acercar a los músicos de la OSSLA a su público, señaló Tatto.

El programa incluye estrenos de obra en Sinaloa, de autores que no son conocidos en el mundo sinfónico, pero que sí muy apreciados en la música de cámara, lo que nos lleva a otro nivel de compositores y de gustos artísticos, con otras texturas.

La Temporada inicia este martes 11, en el MASIN, con las piezas Praeludium and Allegro in the Style of Pugnani, de K. Kreisler; Vocalise, para violín y piano, de Sergei Rachmaninoff; Selecciones de las Canciones, opus 83, No. 1, de Max Bruch; Sonata, de Francisco Mignone; Morceau Symphonique, de Alexandre Guilmant; Trombonsillo, de Carolina Calvache, y Acuatic / Funk / Huracán / Ritual Music, de C. Torion, T.A. Ukena, P. Spiesser y D. Skidmore, en las que participan diversos ensambles y, para la última, la sección de percusiones de la OSSLA.

AGENDA

El programa continúa el jueves 13 de febrero, en el Masin y el sábado 15 a las 18:00 horas, en el Jardín Botánico. Todos los conciertos son con entrada libre.