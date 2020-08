El mayor fabricante de vacunas, ubicado en India, dará a 3 dólares la dosis para Covid-19 a México y a otros países

MÉXICO (SinEmbargo).- El Instituto Serum de India, el mayor fabricante de vacunas del mundo por volumen, ha fijado un precio máximo de tres dólares por dosis para la vacuna contra el Covid-19 propuesta para la India y los países de ingresos medios y bajos, informa The Times of India.

Este precio máximo es sólo para vacunas propuestas para ser distribuidas a 92 países mediante el mecanismo COVAX, codirigido por la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización (GAVI), la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Este mecanismo fue formado para acelerar el desarrollo de vacunas contra el Covid-19 y garantizar su acceso rápido y equitativo.

This collaboration with @SerumInstIndia and @Gavi will help ensure every country, “not just the wealthy few”, will have access to safe and effective COVID-19 vaccines. https://t.co/IvtntrRXui

La Fundación Bill & Melinda Gates proporcionará una financiación de 150 millones de dólares a GAVI, que será usado para apoyar al Instituto Serum en la fabricación de posibles candidatos a vacunas, incluidos los de la firma británica AstraZeneca y la compañía biotecnológica estadounidense Novavax.

We are pleased to announce that we are collaborating with the @SerumInstIndia and the @GatesFoundation to accelerate manufacturing and delivery of up to 100 million doses of future #COVID19 vaccines for low- and middle-income countries in 2021: https://t.co/ogIp5dWTNy