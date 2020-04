El mayor peligro en MÃ©xico ante la pandemia del Covid-19 es que se cierren muchos empleos: Obispo de MazatlÃ¡n

El mayor peligro en México ante la pandemia del Covid-19 es que se cierren muchos empleos: Obispo de Mazatlán

Monseñor Mario Espinosa Contreras dice que espera que los gobernantes tengan sabiduría para que implementar programas favorables para beneficiar a los trabajadores

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ El mayor peligro en México ante la emergencia sanitaria por el Covid-19 es que se cierren muchos empleos y ojalá se favoreciera no nada más a los trabajadores sino a los empleos, dijo el Obispo de la Diócesis de Mazatlán.

En vísperas del mensaje que emitirá esta tarde el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador a la nación por la pandemia, Monseñor Mario Espinosa Contreras expresó que se espera que tengan gran sabiduría los gobernantes para que lo que vayan implementando ante la contingencia sanitaria sea lo más propicio y lo más favorable.

“Es lo que esperaríamos y ojalá que así sea porque realmente no sólo la pandemia sino después, de por sí México ya tenía crecimiento cero, todo este año estábamos en ese nivel y pues ahora va estar no sólo eso sino un decrecimiento (en la economía) como tendencia natural y no solamente van a ser unos días sino va a ser un periodo largo el que va haber como una dificultad económica”, añadió Monseñor Espinosa Contreras.

“Y pues hay peligro que se cierren muchos empleos, ese es el mayor peligro, y ojalá se favoreciera no solamente a los empleados sino a los empleos, eso es lo importante”.

En entrevista posterior a la misa del Domingo de Ramos que ofició a puerta cerrada en la Catedral de este puerto, añadió que confía en que se favorecerá el empleo.

“Pues confiamos que se favorezca el empleo, no solamente a los empleados y a los trabajadores sino al empleo que es favorecer de alguna manera a las fuentes de trabajo para que tengan menos dificultades para que puedan seguir operando en el futuro”, reiteró tras la misa celebrada a las 9:00 horas solamente con la presencia de algunos presbíteros de catedral, religiosas y algunos servidores para prestar los servicios.

En el Domingo de Ramos se celebra la entrada triunfal de Jesús de Nazaret a Jerusalén y es el inicio de la Semana Santa en la que se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

El Obispo de la Diócesis de Mazatlán también dio a conocer que del jueves al sábado los eventos en la Catedral se transmitirán en las plataformas digitales.

“El jueves es la misa de la Cena del Señor, a las seis de la tarde; el viernes el oficio litúrgico de la muerte del Señor a las cinco de la tarde y el sábado la Vigilia Pascual de Resurrección a las seis y media de la tarde”, continuó Monseñor Espinosa Contreras.

“El domingo próximo después de la Misa de Resurrección es muy importante, en todos los templos de América Latina y el caribe se va hacer la consagración a nuestra Señora de Guadalupe de nuestros países implorando la salud de los enfermos, la fortaleza de los médicos, enfermeras, personal sanitario que es muy importante y que nos libre de esta pandemia a todos”, subrayó.

“También eso es muy importante lo de los médicos y enfermeras y personal sanitario a quienes debemos valorarlos y agradecerles, en muchos países sale la gente en las tardes y les aplauden, o cuando lo ven les aplauden, los reconocen, que no haya para ellos ofensas porque hay gente que piensa que porque están en el hospital ya son focos de infección y eso es un error”.

Reiteró que hay persona que al creer por error que el personal sanitario es una fuente de infección y quieren como que se alejen, que no suban al mismo autobús.

“Ellos están cuidando, hemos visto muchos videos donde llega el médico que está trabajando en el hospital y les ha dicho a sus hijos que guarden también distancia y están aislados en su propia casa y de ahí salen a trabajar, entonces a ellos hay que valorarlos grandemente y a las enfermeras que están haciendo un trabajo heroico y pedir que Dios que los bendiga y proteja abundantemente”, reiteró el Obispo de la Diócesis de Mazatlán.