El mayor reto es innovar: Lauro Meléndrez

El secretario ejecutivo del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa indicó que es tiempo de usar la tecnología a favor del Estado, para así traer inversiones; también es importante trabajar en el capital humano, que los jóvenes se interesen por carreras que les sean redituables

Antonio Olazábal

El mayor reto con el cual se enfrentará Lauro Meléndrez Parra, secretario ejecutivo del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa es buscar innovar en la forma de atraer inversiones a Sinaloa, tener la visión para ir en el camino correcto en esta era digital.

Si se pudiera definir a Lauro Meléndrez mientras platica es que es sencillo pero contundente, cuando habla para Noroeste sobre los retos que se vienen para Codesin en los próximos años se muestra animado de compartir lo que busca desde el consejo; para comunicarse, lo hace como alguien que te conoce de toda la vida y no se va por las ramas, dice lo que piensa.

“Off the record” cuenta muchas cosas, bromea mientras come su machaca de marlin, comenta informalmente sobre los planes a futuro dentro de Codesin y de cómo fue trabajar en la función pública cuando estuvo como subsecretario para el Fomento Económico de Sinaloa durante 14 meses en la actual administración.

Ya con el micrófono encendido, quien será la cabeza de Codesin por tres años más, confirma lo que dijo cuando desayunaba, eso de tener jefes no es lo de él, y la función pública tiene muchas ataduras, mismas que al final del día no lo dejaban actuar a su antojo.

“Si lo vemos como oportunidad fue muy bueno porque aprendí muchas cosas que no entendía, y ya estando adentro el área que me tocó es algo que me gusta mucho, el fomento al desarrollo económico, el apoyo a las micros y pequeños empresarios”, menciona.

“Entendí que los empresarios quieren mucho apoyo del Gobierno, pero el Gobierno tiene limitantes como todo, el recurso es finito, y no alcanza, también ahí por lo mismo se deben establecer filtros… si hay préstamos, que sean para apoyar a proyectos viables financieramente, no se deben apoyar proyectos que de antemano se sabe que están condenados al fracaso”.

“Es lo que mucho empresario no entiende, cuando va al Gobierno él quiere que le den dinero porque es empresario, no porque es competitivo o competente, ahí es donde está el dilema, que no genera mucha popularidad si se aplican esas medidas”.

“En el largo plazo no veía yo que podía ser la diferencia, como servidor público tienes limitantes presupuestales, limitantes del plan operativo general del Gobierno del Estado y te tienes que apegar a ello, no puedes hacer lo que tú quieres y mucho menos ocurrencias, y aparte la administración del tiempo no estamos acostumbrados a tener jefes y a someternos a esa metodología de trabajo”, señala.

La función pública no fue lo de él, a pesar de que estaba en el lugar indicado, pero le reconforta saber que desde Codesin tiene más libertades, comparte que se siente agradecido de ocupar este cargo honorífico que es el de presidente ejecutivo de Codesin, el cual es un guía de cómo el Estado debe dirigir su economía.

Meléndrez Parra dice lo que piensa, “su pecho no es bodega”, tal y como lo hacen la mayoría de los empresarios; destaca que se vienen tiempos difíciles por la pandemia de Covid-19, pero aún así, los retos dentro de Codesin son muchos, el principal, el innovar tecnológicamente en aras de traer inversiones a Sinaloa.

“El reto nuestro es ver cómo podemos innovar en Codesin, porque los tiempos requieren estar a la altura en el aprovechamiento de la tecnología, en el aprovechamiento del capital humano, tenemos la visión en la que si aprovechamos la tecnología nosotros podemos hacer diagnósticos sectoriales para ver las oportunidades que tiene el turismo, la industria, la misma agricultura”, explica.

“Tenemos que tener una plataforma tecnológica que nos permita salir a prospectar en forma digital, que ya no tengamos que ir nosotros a buscarlos, que ellos al buscar áreas de oportunidad de inversión nos encuentren en el sistema, y ya de ahí nos contacten y nosotros empecemos a atenderlos”.

“Es la forma en la que creo que podemos el número de interesados en invertir en Sinaloa, ya que ellos se interesen dependerá de nosotros si logramos convencerlos o si tenemos la infraestructura que ellos buscan para venir”.

Advierte que el reto es mayúsculo, dado que Sinaloa no ha dado el paso al sector terciario, a lo que es la industrialización, misma que se busca desde que el Codesin fue creado ya hace 24 años. Una herramienta clave dentro de la innovación de las herramientas tecnológicas es el capital humano, y es tiempo de girar la brújula hacia eso.

Los jóvenes hoy en día eligen carreras con el corazón, y no con datos duros, no pensando muchos ellos que de eso vivirán”, así opina quien es Médico Cirujano por la Universidad Autónoma de México y fue fundador y director general de 1997 a 2015 de un imperio como lo es Grupo Farmacón.

“Nosotros estamos buscando trabajar en equipo con las universidades y los empresarios, crear conciencia, incluso con datos duros, de qué es lo que demanda el mercado laboral, tradicionalmente las universidades ofrecen las carreras que los estudiantes buscan y a veces uno como estudiante tiene sueños para estudiar para médico, para abogado, y la universidad para satisfacerlos les abre esa carrera, a sabiendas de que cuando se gradúen, no van a tener donde trabajar”, lamenta.

“Los jóvenes siguen escogiendo sus carreras con el corazón, no con datos duros, lo que queremos es que haya información muy precisa de 'si yo quiero estudiar una carrera, en qué voy a emplearme cuando me gradúe y cuántos van a ser mis ingresos', al final estudiamos para mejorar financieramente y eso nos lleva a una mejor calidad de vida”.

El Estado requiere una planta laboral actualizada, y es algo que no se ha entendido del todo por las universidades y los mismos jóvenes; así lo determinó un estudio realizado por Codesin.

“El estudio arrojó que tenemos mucha necesidad de técnicos especializados, por ejemplo en turismo, en el norte industria, técnicos especializados que podrían ganar más de 10 mil pesos mensuales, que ahorita hay mucho profesionista que está trabajando como subempleado como técnico porque no hay”, menciona.

Lauro comparte que el tema de la pandemia es algo que ha venido a complicar el desarrollo económico del Estado y del país, pero sostiene que las finanzas no están en la lona, y desde Codesin buscarán el resurgimiento económico de la entidad, aunque reconoce que esta tarea es dura, y podría llevar años.

“Nosotros desde el origen de la pandemia empezamos a interactuar con empresarios y vimos que había mucha inquietud, sobre todo por la falta de liquidez, viendo eso tuvimos algunos acercamientos y ya con esa información nos acercamos a la Secretaría de Desarrollo Económico para buscar cómo permitir los establecimientos no esenciales”, recuerda.

“Logramos que se abriera la industria de la construcción luego de tener los protocolos, fuimos de los primeros en tenerlos, ya el 15 de mayo se publicó un decreto y los homologamos con los que se decretaron a nivel federal, entonces ya que tuvimos los protocolos y el mismo Gobierno Federal autorizó la apertura empezamos la reactivación”.

“Las empresas están adecuando su operación al tamaño del mercado, y ahí pues algunos pierden su empleo, o les bajan sus horas de trabajo y les bajan los ingresos. Ahora con la vacuna se espera que va a disminuir el riesgo de contagios, pero aún así, la recuperación en México, no sé, podría llevar dos o tres años, si no es que más”, subraya.

