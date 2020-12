El mayordomo de Lady Di asegura que ‘The Crown’ sí está basada en la realidad

Una de las personas más cercanas a la Princesa Diana y a la realeza habla al respecto de la polémica serie de Netflix

Noroeste / Redacción

La serie original de Netflix 'The Crown' está dando mucho de qué hablar. Después de las múltiples quejas de la familia Real y de la lucha para que el servicio de streaming enfatice que todo es ficción, ahora llega un nuevo giro en la trama: El mayordomo de la Princesa Diana asegura que todo en ‘The Crown’ sí es realidad.

En la serie ‘The Crown’, cada miembro de la familia real tiene su propio personal a cargo; estas personas son las más cercanas a la familia real y los conocen mucho mejor de lo que quizás la misma realeza desearía. Por eso, el que fuera mayordomo personal de la Princesa Diana decidió romper el silencio y hablar sobre la más reciente polémica que ha generado la exitosa serie de Netflix, sobre la difícil relación de Lady Di y su ex esposo el Príncipe Carlos.

El escándalo que generó la nueva temporada de ‘The Crown’

Al poco tiempo de estrenarse la cuarta temporada de ‘The Crown’, la misma Secretaría de Cultura de Inglaterra le pidió a Netflix que debían colocar un aviso al inicio de los capítulos para recalcar que es una serie de ficción, por las grandes críticas de los espectadores en contra del heredero al trono.

Incluso el mismo Príncipe de Gales decidió bloquear los comentarios en su cuenta de Twitter, ya que tanto el cómo su esposa Camila han recibido una increíble lluvia de comentarios negativos y críticas, publicó glamour.mx.

¿Qué dijo el mayordomo de La Princesa Diana sobre ‘The Crown’?

Después de tanto revuelo, el antiguo mayordomo de la princesa Diana, Paul Burrrell, reveló al famoso periódico británico ‘The Sun’ que en realidad la serie ‘The Crown’ refleja casi a la perfección la dura vida de Lady Di mientras formó parte de la familia real. Además, asegura que Josh O’Connor (quien dio vida al heredero al trono) hizo un excelente trabajo al reflejar su indiferencia ante su primera esposa.

Paul Burrell trabajo alrededor de 10 años con la Princesa Diana, e indirectamente se enteró de muchos secretos y conocía muy bien la relación que tenía Lady Di con la familia real.

De acuerdo su antiguo mayordomo, el maltrato del Príncipe Carlos hacia Diana, al igual que en la serie, se debió mucho a la creciente popularidad de su esposa que lo opacaba.

"Estás viendo a una joven desconocida crecer mientras que la estrella de Charles no lo hace y su popularidad es mayor que la de él, y ese es todo el problema".

De acuerdo a Paul Burrell (que aparentemente tenía una excelente relación con Lady Di), una vez la Princesa Diana se atrevió a revelarle en confidencia que sufrió bastante la ausencia y la indiferencia de su esposo. “Diana me dijo: ’Cuando me casé, pensé que mi esposo estaría ahí para mí, para cuidarme, apoyarme, animarme, pero no es así”.

Es así que el ex mayordomo de la primera esposa del Príncipe Carlos, aseguró que en realidad la cuarta temporada de ‘The Crown’ si está muy cercana a la realidad.