El mazatleco Daniel Habif conmueve a la multitud en el Venezuela AID LIVE

El discurso del speaker sinaloense hace llorar a su audiencia en el evento celebrado en apoyo al país sudamericano

Noroeste / Redacción

Un intenso mensaje de motivación y esperanza del conferencista mazatleco Daniel Habif hizo llorar a una multitud que de manera presencial o vía internet fue testigo de la celebración del concierto solidario Venezuela Aid Live en Cúcuta, Colombia.

El artista y speaker subió al escenario luego de la presentación del cantante argentino Diego Torres. Muchos habrían esperado más música, pero no fue así, el joven vestido de camisa blanca y jeans desgarrados que se ubicó detrás de un atril en el centro del escenario para en cuestión de minutos hacerlos vibrar con sus palabras, llenas de verdad y de fe.

“Venezuela sueña con bombas que se convierten en dulces caricias, balas que se convierten en manos que se estrechan y jaulas que no tienen candados, ¿Cuántos creen que vale la pena soñar con esto? La paz es un sueño que vale la pena soñar toda la vida, Venezuela no dejes de soñar nunca, tú no perdiste tus sueños, solo te nublaron la vista, pero hoy has recuperado la visión y nada ni nadie te detendrá, hoy me han enviado a decir que doblemos nuestras rodillas y las usemos como granada (...) Ruge Venezuela, ruge, ruge”.

Desde el entarimado donde posteriormente estarían Maluma, Paulina Rubio, Miguel Bosé, Carlos Baute, José Luis Rodríguez “El Puma” y otros famosos cantantes, Habif logró lo que nadie hasta ese momento había conseguido: un silencio absoluto, ovaciones, aplausos, gritos de aprobación y muchas lágrimas al expresar lo que muchos piensan, pero pocos se atreven a decir en público.

“Usted, Nicolás -Maduro-, se pudrió antes de madurar”, dijo y el público estalló. “Gracias porque hay que ser muy valientes para sonreír cuando estamos quebrados por dentro”.

La recepción de su mensaje fue superior a la esperada, hizo llorar al público con un inspirado discurso de esperanza para los más oprimidos por el régimen chavista que han sufrido toda clase de atropellos.

“Señor Nicolás recuerde bien este día porque serán sus propios aliados que le morderán los tobillos”, auguró mientras la multitud lloraba, asentía o miraba al cielo como buscando que esas palabras sean hechas realidad.

“Venezuela, hoy no será tu muerte, sino tu nacimiento. Pronto vivirás como Dios te trajo al mundo, sin cadena, sin hambre, sin dolor. Venezuela, tú no eres de abajo, tu eres de arriba. Venezuela, en ti hay poder. Muchos te dirán mañana que no vale la pena volver a luchar pero es tiempo de limpiarse y sacudirse el polvo”, finalizó Habif.

CONCIERTO VENEZUELA AID LIVE

En esta iniciativa, convocada por el multimillonario Richard Branson, participarán artistas de ocho países, entre ellos los colombianos Juanes y Carlos Vives; el venezolano Ricardo Montaner, el dominicano Juan Luis Guerra y los españoles Miguel Bosé y Alejandro Sanz, quienes estuvieron también hace 11 años en el evento “Paz sin fronteras”.

