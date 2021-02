BEISBOL

El mazatleco Walter Silva se integra a Federales de Chiriquí en la Serie del Caribe Mazatlán 2021

El lanzador mexicano debutó ante Tomateros de Culiacán, en la cuarta jornada del torneo

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ Una de las noticias más relevantes en el cuarto día de la Serie del Caribe Mazatlán 2021 fue la incorporación del experimentado lanzador mazatleco Walter Silva con los Federales de Chiriquí, representante de Panamá.

El equipo canalero ya contaba con el también pítcher mexicano José Samayoa, quien en el ciclo 2020-2021 de la Liga Mexicana del Pacífico vio acción para los Naranjeros de Hermosillo.

Ante este nuevo reto, Silva, quien tuvo grandes temporadas con Venados de Mazatlán durante 15 de sus 17 años que tiene en la pelota invernal mexicana, dijo sentirse muy honrado de poder jugar para el equipo de Panamá.

“Me siento muy contento de poder estar aquí, en la Serie del Caribe, representando a Panamá, me llamaron por la tarde y le quiero dar las gracias a la liga (Liga Mexicana del Pacífico) y pues bueno, es un honor estar representando a este equipo, es trabajo y es beisbol, así que estamos aquí para dar el extra”, dijo Silva.

Silva fue parte, hace 16 años, del equipo de Venados que representó a México en el clásico caribeño que se alzó con la corona en el Teodoro Mariscal, lo que le trae al pítcher gratos recuerdos.

“Fue mi primera experiencia en una Serie del Caribe, se me pone la piel chinita de recordar cuando fuímos campeones en 2005, fuímos los primeros en ganar jugando en casa y eso es un honor”.

A pesar de que Algodoneros de Guasave, equipo para el cual juega desde 2019, fue eliminado en la repesca celebrada en a principios del presente año, el porteño no ha dejado de entrenar y llega con ritmo al participar en algunos juegos a nivel local.

“No he dejado de entrenar, he estado jugando en una liga de Primera Fuerza aquí (en Mazatlán), estoy al 100 por ciento, he estado trabajando con todo y es una buena oportunidad de volver a jugar en un alto nivel de beisbol”.

Antes de integrarse a la práctica de este miércoles con sus nuevos compañeros, Silva aprovechó para mandar un saludo a los aficionados de Algodoneros y prometió dar su mejor esfuerzo cuando le toque entrar en acción.

“Le mando un saludo a toda la afición de Algodoneros de Guasave y pues aquí estamos, representando a este equipo y su noble afición, vamos a dar todo cuando nos toque jugar para que se sientan orgullosos”.