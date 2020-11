El médico José Carlos Martínez originario de Costa Rica, es galardonado en Sonora por su labor ante el Covid-19

El 20 de noviembre fueron entregadas las preseas Miguel Hidalgo que reconoce al personal de salud que ha laborado en la atención de pacientes durante la pandemia de Covid-19, ahí el doctor José Carlos Martínez Vizcarra originario de la sindicatura de Costa Rica, Culiacán fue condecorado en el Hospital General de Nogales

Karen Bravo

22/11/2020 | 10:44 AM

CULIACÁN._ Sinaloa tuvo dos médicos, una enfermera y un enfermero que fueron reconocidos con la presea Miguel Hidalgo Grado Cruz por su labor en hospitales del estado durante la pandemia de Covid-19, sin embargo, otro médico culiacanense fue condecorado por sus destacadas acciones en el estado de Sorona.

Se trata del doctor José Carlos Martínez Cruz, quien es originario de la sindicatura de Costa Rica que pertenece al municipio de Culiacán el que obtuvo dicha presea otorgada a diferentes elementos del personal de salud a nivel nacional por enfrentar en primera línea la pandemia de coronavirus.

A través de un mensaje en su cuenta oficial de Facebook, el Secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, informó de un tercer médico sinaloense galardonado pero fuera de la entidad.

“Antes de que termine el día les presento al Dr. José Carlos Martinez Vizcarra, originario de Costa Rica, pero que está adscrito al Hospital General de Nogales. Él, como muchos sinaloenses, pone en alto nuestro estado con su trabajo y dedicación. Aunque la presea Miguel Hidalgo se la entregaron en Sinora, es #PuroSinaloa ¡Felicidades por poner en alto el prestigio de los sinaloenes! (sic)”, publicó el funcionario.

La presea Miguel Hidalgo Grado Cruz fue entregada el 20 de noviembre a médicos y personal de enfermería reconocidos por sus compañeros a raíz de sus acciones durante la pandemia.

En Sinaloa los acreedores de este reconocimiento fueron Citlaly Alesst Rivera Cisneros, auxiliar de enfermería del Hospital General de Zona No. 32 de Guasave; Jesús Ramón Sánchez Llanes, enfermero jefe de piso del Hospital General Regional No. 1 de Culiacán, así como los médicos internistas Ramsés Guadalupe Gómez Fong y Santiago Zúñiga Ochoa, del Hospital General de Zona No. 49 de Los Mochis, adscritos al IMSS.

El reconocimiento contempla un diploma entregado a los elementos galardonados y un estímulo económico.