El menudo, el platillo barato y sabroso que harán muchos culiacanenses este 31 de diciembre

En un recorrido por el tianguis de los Huizaches, los carniceros comparten que lo que más están vendiendo es la pata y panza de res para elaborar este platillo

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Panza y pata de res es lo que más ha llevado la gente del tianguis de Los Huizaches para hacer la cena familiar a fin de año.

Este platillo no se hace aquí como en otros lugares, el menudo sinaloense es con grano, quienes vienen del sur se sorprenden al verlo, pero igualmente quedan enamorados de su sabor, a uno les gusta más como lo hacen en su tierra, pero de igual manera, de que está bueno, está bueno.

La vendimia en el tianguis de Los Huizaches aún no se normaliza derivado del Covid-19 en Culiacán y Sinaloa, no se sabe si es miedo como tal o en sí la gente ya no asiste como antes ya que venidos los años la afluencia ha decaído.

Un carnicero comparte para Noroeste que lo que más lleva la gente es pata y panza para menudo, de ahí le siguen carne para asar y los mariscos.

“Ahorita la pata y la panza anda en 100 pesos el kilo, y nombre, con eso comen 10... la venta sí es menos a la de otros años, pero uno tiene que buscarle, y gracias a Dios al menos para comer sí sale”, comparte un carnicero.

Desde hace una semana el Ayuntamiento de Culiacán permitió a los tiangueros ponerse en todo sector, ya que anteriormente debido a la contingencia sanitaria sólo se les permitía establecerse al 50 por ciento de los vendedores, pero de momento aún así, no ven buenas ventas en los locales.

La calles por la cual no podían ponerse los vendedores y ahora ya pueden es la Luis Echeverría, sin embargo a pesar de que ya todos tienen el aval de la comuna, el tianguis no luce como antes de lleno.

“Mire oiga (señala los límites del tianguis) antes los puestos llegaban pasando la calle de arriba, y ahora nada más llegan hasta la tortillería, la gente ya no está viniendo ni a vender, aunque bueno, hoy nos está yendo más o menos por la Navidad y el fin de año”, comparte un vendedor de verdura.

Los vendedores señalan que la razón por la cual la carne para hacer el menudo es lo que más están vendiendo es debido a la crisis que tiene toda la gente; el menudo sinaloense es un platillo barato, con 200 pesos come toda una familia, y ahora en tiempos de poco dinero, es la comida perfecta.

“Es exagerado lo que hemos vendido de menudo, la gente lleva que chorizo, que carne para asar, lo normal, pero lo que más se está vendiendo es la pata y la garra, y es que la raza anda amolada, sin dinero, y con poquito dinero comen todos”, explicó un carnicero.