El Mercado y el Rastro son como los niÃ±os tontos del Ayuntamiento: Lora Oliva

El Mercado y el Rastro son como los niños tontos del Ayuntamiento: Lora Oliva

Ante la presunta negativa de locatarios del Mercado Miguel Hidalgo de pagar licencias anuales de 500 pesos, indicó que sólo está aplicando el reglamento

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. El Mercado y el Rastro son los "niños tontos" del Ayuntamiento pues no generan ingresos y si representan gastos, señaló el Director de Regulación de Comercio.

"El Mercado y el Rastro son como los niños tontos del Ayuntamiento, lejos de ganar un ingreso tienes que ponerle" dijo Francisco Javier Lora Oliva.

Ante la presunta negativa de locatarios del Mercado Miguel Hidalgo de pagar licencias anuales de 500 pesos, indicó que sólo está aplicando el reglamento.

Y se marca un cobro de 700 pesos que por acuerdo quedó en 500 pesos y es lo que se está solicitando.

En el mercado el municipio paga veladores, gente de aseo, energía eléctrica y agua potable, se gastan más de 100 mil pesos al mes y ellos sólo pagan 9 pesos diarios

Con lo que se les cobrará de licencia se tendrán 75 mil pesos al año, pero es más el gasto que se hace, igual que en el Rastro que los cobros por matar animales es mínima.

"Han sido pocos los que han pagado(locatarios) no tengo idea de que va a pasar si no pagan pero no haré desalojo ni cancelaré ningún negocio como dicen" dijo.

Negó que haya amenazado a los locatarios pero refirió que no quieran pagar, mientras otros negocios si lo están haciendo sin problema.

Lora Oliva indicó que no esté abierto al diálogo como lo señalan los locatarios, pero que si el Alcalde Emmett Soto Grave dispensa este cobro, lo respetará.

"El Presidente ya sabe todo, lo que se está cobrando, sabe lo que se gasta y lo que marca el reglamento, si llegan a algún acuerdo(locatarios-alcalde) lo tengo que respetar" dijo.