El mexicano Juan Luis Barrios se cuelga la medalla de bronce en Maratón de Los Ángeles

Este domingo, el corredor mexicano Juan Luis Barrios consiguió adjudicarse un lugar en el podio de la Maratón de Los Ángeles.

El Juan Barrios obtuvo el tercer puesto con un tiempo de 2:12:00 después de los competidores kenianos Elisha Barno y John Korris con registros de 2:11:47 y 2:11:53, respectivamente.

Kenyan Elisha Barno crosses the finish line at the #LAMarathon. Watch a raw feed of the race’s final leg in Santa Monica: https://t.co/HGHHAsn8r3 pic.twitter.com/KChooilwYL