El mexicano Rodrigo Prieto es nominado al Óscar por fotografía de The Irishman

En entrevista aseguró que Scorsese tomó como base referencias personales para contarle cómo eran los restaurantes que visitaban los mafiosos

Sinembargo.MX

Los Ángeles (SinEmbargo).- El cineasta mexicano Rodrigo Prieto recibió este lunes una nominación al Óscar a la Mejor Fotografía por su trabajo en The Irishman, la más reciente película de Martin Scorsese en la que la tecnología rejuvenece a su protagonista Robert De Niro por computadora, de acuerdo con EFE.

En dicha categoría también se encuentran nominados Lawrence Sher (Joker), Jarin Blaschke (The Lighthouse), Roger Deakins (1917) y Robert Richardson (Once Upon a Time… in Hollywood).

Nominado al Óscar por Brokeback Mountain (2005) y por Silence (2016) bajo las órdenes de Martin Scorsese, el mexicano Rodrigo Prieto vuelve a colaborar con el cineasta en The Irishman, una cinta en la cual explora el tema de gánsteres, que aunque recurrente en su cine no se imita en su nuevo filme.

En una entrevista con EFE, el director de fotografía aseguró que Scorsese tomó como base referencias personales para contarle cómo eran los restaurantes que visitaban los mafiosos, recordando la luz y el color, pero también recurrió a materiales fotográficos especiales para explicarle lo que quería expresar.