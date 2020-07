El mexicano Sergio Pérez da positivo por coronavirus y se pierde el GP de Gran Bretaña

LONDRES._ La organización de la Fórmula 1 anunció oficialmente que Sergio Pérez ha dado positivo a prueba de coronavirus.

El piloto mexicano no participará este fin de semana en el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone por estar contagiado de Covid-19.

El piloto de Racing Point estuvo ausente del circuito este jueves después de aislarse a sí mismo luego de lo que su equipo llamó una prueba "no concluyente".

Pero después de volver a hacerse la prueba más tarde, se confirmó que había dado positivo por el virus.

"Pérez ha entrado en cuarentena de acuerdo con las instrucciones de las autoridades de salud pública pertinentes y continuará siguiendo el procedimiento ordenado por esas autoridades", se lee en un comunicado emitido por la Fórmula 1 y la FIA.

Official confirmation of Sergio Perez's replacement for the #BritishGP weekend is not expected until Friday, says FIA Race Director Michael Masi 🗣 pic.twitter.com/9i9WUVLsWs