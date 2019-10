El mismo Congreso era cÃ³mplice de la corrupciÃ³n: diputado

El mismo Congreso era cómplice de la corrupción: diputado

José Abraham Sanz

El diputado Marco Anotnio Zazueta Zazueta, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, señaló que las legislaturas anteriores del propio Congreso, fueron cómplices de la corrupción al solapar las irregularidades que señalaba la Auditoría Superior del Estado.

Zazueta Zazueta, quien es vocal de las comisiones de Hacienda Pública y Administración, y de Vivienda, que ahora las cosas serán diferentes y buscarán hacer rendir cuentas a quienes dañan la hacienda pública.

“Había un régimen aquí en el mismo Congreso, el cual era cómplice de la corrupción, en la misma Auditoría Superior del Estado hay rezago, hay rezago de pliego de observaciones, no se integran los expedientes a tiempo, el casos del mismo Issstensin, donde ya preescribieron algunas de las observaciones por los 947 millones de pesos, la denuncia que está en la Fiscalía solamente hay 68 millones”, expresó.

Esta mañana, durante la sesión ordinaria, Zazueta Zazueta aseguró que ha solicitado la información sobre el caso del Issstesin y está por recibirla, sin embargo sabe que hay 204 millones de pesos que no han podido solventar.

“Yo sé que el mismo Congreso, en la legislatura pasada, le ha quedado mucho a deber a la ciudadanía por el mismo rezago histórico que hay”, agregó.

Recordó que ya está por culminar la revisión de 2017, pero todavía hay expedientes que no se integran.

“Entonces todo esto tenemos que estar revisando”, recalcó. “¿Quién es el culpable que no se haya integrado el expediente?, ¿por qué preescriben?, todo eso lo tenemos que revisar”.

“Es un rezago histórico, no nada más de la Auditoría Superior del Estado, que está en este ejercicio, porque la auditora Emma (Guadalupe Félix Rivera), entró en el segundo semestre de 2016, pero incluso para atrás, hay muchas cosas que no se han hecho en tiempo y no se han hecho en forma”.

Después de que concluyan los trabajos por ese ejercicio, recordó Zazueta Zazueta, Félix Rivera tendrá que comparecer ante el Congreso.

“Entonces, tienen que entender que el régimen ya cambió, que el Congreso ya no les pertenece, como estaban acostumbrados y nosotros vamos a estar ahí, presionando, nosotros ya estamos desesperados porque concluya el ejercicio de 2017, para que la Auditoría Superior del Estado, a más tardar el 31 de este mes ya nos entregue los resultados finales sobre los entes que hayan cumplido o no en la solventación y nosotros a exigir ya, desde ahí, que se empiecen a integrar expedientes en contra de los funcionarios y servidores públicos que no cumplieron al momento de la solventación”.

El diputado recordó que el propio Fiscal de Sinaloa ha señalado que los expedientes son sólo narrativas y que no van sustentadas para que sean denuncias y que por lo mismo cualquier detalle puede echar a perder el caso.

“Y por eso, es la misma negligencia que vengo yo hablando, que históricamente se ha trabajado, porque los tiempos son la mejor cobija de la corrupción, entre que integro mal un expediente, entre que tú lo revisas, entre que luego me lo regresas, entre que lo vuelvo a entregar, ahí se fueron los años, las acciones preescriben, y los que dañaron el patrimonio de la hacienda pública, pues riéndose de los ciudadanos, a gusto, en casa”, lamentó.

“Hay contubernio entre los mismos ejecutores, para que el proceso no se lleve a cabo como debe ser, para que la corrupción siga, pero nosotros estamos ocupándonos en el quehacer y nosotros lo vamos a hacer diferente”.