El momento de Fox y CalderÃ³n ya pasÃ³: Tatiana Clouthier

El momento de Fox y Calderón ya pasó: Tatiana Clouthier

Los ex presidentes panistas no tienen la estatura para entender su rol, dice la diputada morenista

Sinembargo.MX

Ciudad de Mexico (SinEmbargo).– La Diputada federal Tatiana Clouthier, ex coordinadora de la campaña que llevó a Andrés Manuel López Obrador a Palacio Nacional, advirtió que hay una campaña en contra el nuevo Gobierno, encabezada por personalidades y específicamente por dos ex presidentes: Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox Quesada.

“Me parece que son personajes que tristemente que lideraron al país y que parecería que no tuvieron la estatura o no tienen la estatura para poder entender cuál es el rol que les compete y que en el momento que les tocó trabajar en beneficio de México ya pasó”, dijo.

A un año de que terminara la campaña electoral de 2018, y a uno días de que se cumpla el primer aniversario del triunfo de la izquierda en México, Clouthier dijo a Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, en el programa Los Periodistas de Grupo Radio Centro, que la campaña de “mentiras” afecta no sólo a un Gobierno, sino al país.

La Diputada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) fue dura con Calderón Hinojosa, quien busca formar un partido político para competir de 2021. “Me parece totalmente legítimo que exista oposición. Me parece que fortalece la democracia en el país. Lo que no le corresponde, esa es mi interpretación, es que el señor [Felipe Calderón] que fue el que metió al país en esta guerra tan espantosa y en este ciclo de violencia incitado por una responsabilidad que él declaró, ahora resulta que se la pasa señalando. Y aquí nos viene a probar el odio que le tiene y le tuvo desde aquel entonces [a López Obrador]”, dijo.

– A un año, precisamente, del fin de las campañas, de la campaña ganadora que se cumple también un año el próximo lunes, ¿qué valoración haces ya con López Obrador como Presidente de la República? Y de los casi 7 meses de ejercicio de Gobierno –preguntó el periodista Álvaro Delgado, reportero de la revista Proceso.

“Creo que es muy importante recalcar, efectivamente, [que López Obrador] tiene 6 meses y medio en el Gobierno, casi 7. El resto no lo consideraría como en términos de ejercicio de poder porque no caben en ese mecanismo. Veo un proyecto que empieza a aterrizarse. Logros importantes desde el punto de vista de lo que se prometió en campaña, desde lo legislativo hasta lo ejecutivo. Andrés Manuel en aquel entonces, hoy Presidente de la República, promete 13 puntos para poder cambiar cuestiones en las leyes. Me parece fundamental que de esos ya lleva 10 cumplidos y cuando digo ‘cumplidos’ es este amarre en términos de Poder Legislativo y de Poder Ejecutivo, porque fue una promesa conjunta, por eso se da de esa manera”, dijo la ex coordinadora de la campaña de Juntos Haremos Historia, la fórmula que llevó a AMLO a la Presidencia.

“Creo que es fundamental, porque en algunos de ellos no dimensionamos el tamaño de estos cambios. Estaríamos hablando, por ejemplo, del tema de convertir en delito grave el huachicoleo; el tema de fortalecer la reforma constitucional que ahora ya viene para la extinción de dominio. Hay muchos temas importantes que han caminado ya que creo que son fundamentales. Por otro lado, tenemos las tareas de los programas sociales que han empezado a bajar. Programas que tienen mucho que aportar y que han sido promesas propias que el Presidente hizo en su momento y que ya le empieza a caer el dinero a la bolsa a la gente y creo que esto es importante porque empieza a hablar de que se cumple a lo que uno se compromete”, agregó.

- Entre las cosas que todavía no arrancan esta la economía, que no es normal pero sí es algo cíclico. Tatiana, ¿tú qué ves venir? ¿Cuándo vamos a empezar a ver el país crecer? ¿En dos, tres, cuatro meses, cuando se cumpla el año? –preguntó el periodista Alejandro Páez Varela.

– Nos están hablando ahorita con números crudos donde nos dicen que la situación mundial es complicada desde hace tres años para acá y el crecimiento mundial ha bajado en las estimaciones. Efectivamente, vislumbran una recesión en Estados Unidos para el año 2021. ¿A dónde voy con esto? Que parte de las situaciones propias que estamos viviendo en el país no son situaciones aisladas y que habrán que hacerse acciones desde el Gobierno pero también desde el Banco de México, como lo tendrá que hacer la FED en Estados Unidos y el Banco Central en Europa, de tomar acciones para poder detonar esto.

Antes, en el programa, el General José Francisco Gallardo hizo una previsión poco alentadora para la seguridad. No ve que disminuya la violencia en el corto plazo.

“Si el General lo dice no me queda más que respaldar los motivos y lo que haya dicho”, dijo Tatiana Clouthier. “Creo que vienen cosas importantes en términos de que los gobiernos locales y los gobiernos estatales tendrían que estar haciendo las tareas y no esperar que me resuelvan el problema. Y cuando digo los de afuera, estoy hablando de la Guardia Nacional, y estamos hablando de que requerimos que los gobiernos municipales y estatales hagan su chamba”.

“Se volvió muy cómodo para los alcaldes y los gobernadores estirar el brazo y decir: ‘me espero hasta que venga mi papi’”, dijo la también autora del libro Juntos Hicimos Historia.

– ¿Tú eres optimista hacia el futuro, Tatiana? –preguntó Delgado.

"Yo soy optimista de que al país le va a ir mejor y también soy optimista. Cuando lo digo, es porque estoy comprometida con lo que me toque hacer para que las cosas sucedan, y no ser un renglón de grito, como algunos que le están apostando y se la pasan hablando sin darnos cuenta de lo peligroso que es cuando estamos sacando mensajes que denuestan al país, y que están apostando para que al país le vaya mal. Es muy obvio, y muchos de ellos ya convocan al evento que inicialmente habían dicho que era por la ‘muerte de la democracia’. Una cosa es ir a protestar y otra cosa es ir a profesar con una calumnia de ese tamaño –respondió.

– Porque sí hay un grupo de voces que no son menores. Están Vicente Fox, Felipe Calderón, que son opositores. Se entiende. Son casi la némesis del proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Pero su apuesta es dura: desacreditar lo que se está haciendo –preguntó Páez Varela.

"Totalmente. Me parece que son personajes que tristemente que liderearon al país y que parecería que no tuvieron la estatura o no tienen la estatura para poder entender cuál es el rol que les compete y que en el momento que les tocó trabajar en beneficio de México ya pasó. Ahorita lo que les toca es otra tarea, y no estar de… parecería de hasta el pronóstico aquel con el que Andrés Manuel lanzó el 2006 se convirtió en una realidad".

– El próximo domingo está prevista una movilización, no solamente en la Ciudad de México sino en varias ciudades de la República. Entre otros están convocando Vicente Fox y, quizá más discreto, Felipe Calderón, que está construyendo su propio partido. ¿Es una apuesta por el fracaso o es un ejercicio legítimo de alguien que es opositor a este gobierno, Tatiana?

“Me parece totalmente legítimo que exista oposición. Me parece que fortalece la democracia en el país. Lo que no le corresponde, esa es mi interpretación, es que el señor que fue el que metió al país en esta guerra tan espantosa y en este ciclo de violencia incitado por una responsabilidad que él declaró, ahora resulta que se la pasa señalando. Y aquí nos viene a probar el odio que le tiene y le tuvo desde aquel entonces, en aquel proceso electoral tan cuestionado, en donde salió raspado y ayudado para llegar. Ahí está el binomio, ahora con Vicente Fox.

– Tatiana denunció durante la campaña y en estos meses que hubo una operación contra Andrés Manuel López Obrador, encabezada por distintos personajes, y que parece que no se han desactivado.

“Parecería que no se han desactivado”, respondió Tatiana Clouthier. “Una cosa es que tengas toda la libertad, porque existe y porque queremos que se ejerza, de no estar de acuerdo; pero otra cosa es la cantidad de mentiras y de situaciones que se están utilizando sin darse cuenta que, y esto me parece fundamental, creamos en el lenguaje mundos. Y cuando creamos mundos en el lenguaje no se dan cuenta, esos personajes, que lo que están haciendo es dañarse a sí mismos sin ser responsables, porque crean un ambiente que no le beneficia a nadie”, respondió.

Clouthier, quien fue propuesta como Subsecretaria de Gobernación –renunció poco tiempo antes de asumir–, dijo que “lo más claro que debemos de tener es que ahí siguen vivos. No sé si con los mismos, pero ahí siguen. Que no te quepa la menor duda porque es evidente. Lo ves muy claramente en las redes sociales, con toda esta parte de cómo se maneja. Es un factor importante. Si se están organizando para el 2021 o no, claro que se están organizando. Pero tienen todo el derecho de hacerlo. De hecho, hay una institución organizada formalmente que ya anda buscando candidatos a lo largo y a lo ancho del país. Esta es la parte válida, que se organicen para buscar que el país jale hacia donde ellos quieren. Lo que no se vale es que a través de la mentira y la difamación estén armando esos escenarios. Eso son dos cosas muy distintas.

– ¿Te refieres al partido que está formando Felipe Calderón?

"No, el partido de él es una cosa, y hay más".

– ¿A qué institución te refieres que está buscando candidatos en el país?

"Ya hay una que circula, inclusive pronto estarán llegándoles algunos comunicados porque ya se ha hecho oficial el reclutamiento, por llamarlo así. Yo no sé si van a competir, porque eso es lo que se compensa por algunas vías alternas; es decir, metiendo candidatos por diferentes partidos políticos. De eso se trata, que la competencia sea abierta, tenga nombre y cara; y no que tenga la cobardía de esconderse bajo las faldas de su mujer o de lo pantalones de su marido. No podemos perder de vista quienes firmaron en el escrito [Futuro 2021], no es el PRD reformándose. Tenemos información de un organismo que ha estado buscando liderazgos a lo largo y ancho del país, a través de diferentes mecanismos, para poder entrar en este proceso del 2021, que es válido. Lo que no se vale es que a través de la mentira y de protestar diciendo que “murió la democracia”.

“Se contradicen mucho”, agregó la Diputada federal Clouthier. “Yo vivo en San Pedro Garza García, y aquí por ejemplo, ya hay renta de camiones para ir al evento, que primero era la muerte de la democracia. Ahora parece que lo cambiaron al Consejo Nacional Ciudadano que preside Gilberto Lozano, entonces creo que le cambiaron un poquito el nombre”.