'El Mosco' despertó cuando su casa se incendiaba en la Bicentenario; irían 6 siniestros en 10 días

Así como pasó en la casa de 'El Mosco', y luego enseguida con la de doña Ventura, también con la casa del Chuyito, la del Botas blancas, la del Mere y otra que no pudieron identificar a su propietario

José Abraham Sanz

CULIACÁN._ "El Mosco" se despertó ahogándose con el humo y un súbito ardor en la piel. Eran como las dos de la tarde y estaba descansando cuando el incendio lo despertó.

Todavía modorro se puso se pie y salió de ese pequeño cuarto de madera que hoy está hecho carbón y cenizas.

Buscó agua para sofocar el incendio que crecía rápidamente, pero el tambo estaba vacío; abrió la llave y el agua tampoco salió.

Sólo pudo quedarse mirando cómo su choza de madera y lona propiedad fue devorada poco a poco por el fuego; y luego, por el viento y la cercanía, también se cruzó a la casa de los viejitos, como los vecinos de esa calle sin nombre en la Bicentenario, le llaman a la propiedad de doña Ventura.

Así como pasó en la casa de "El Mosco", y luego enseguida con la de doña Ventura, también con la casa del Chuyito, la del Botas blancas, la del Mere y otra que no pudieron identificar a su propietario.

- Oiga, Guadalupe, ¿qué tanto fue lo que perdió?

La mera verdad, le voy a decir que había un cochinero adentro.

- Dicen que los incendios son por los cables...

No. Es que aquí estaba yo como a esta hora (dos de la tarde) estaba yo adentro y empezó.

- ¿Usted cree que alguien le prendió?

La verdad sí. Lamentablemente así pasa aquí.

A él le dicen "El Mosco" porque tiene una figura espigada y de piel oscura.

Guadalupe tiene 47 años y seis trabajando como pepenador en el relleno sanitario de Culiacán, ubicado en las inmediaciones de la zona urbana y la rural al norte.

Desde su terreno en la colonia Bicentenario, hoy cubierto de ollín y restos de materiales quemados, se puede ver el cerro de basura y cientos de zopilotes que vuelan arrítmicos, en círculos desperfectos o en lentas espirales.

Esmeralda, la joven que se hizo conocida porque fundó un centro de asesoría educativa en Bicentenario, denunció en redes sociales sobre los incendios misteriosos que han ocurrido.

Recuerda que comenzaron la semana pasada.

“Antier vimos una casita que se estaba quemando allá en el basurón... sabrá qué maleantillo y loquillo...”, dice.

- Pero, ¿es lo es lo que dice la gente de aquí, eso?

Pues es lo que nosotros pensamos, ¿quién va a querer prender casas para acá?

El primer lugar a donde Esmeralda se detuvo para enseñar fue a una calle de donde se ubica el centro de asesoría educativa.

“Sí se le quemó al muchacho. Tenía muchas cosas”, lamenta.

El Chuyito es albañil y salió a trabajar muy temprano; su casa comenzó a quemarse después de las 6 de la mañana y tenía una motocicleta dentro cuando ocurrió el incendio. No quedó nada.

Su terreno está en una esquina y el fugo no avanzó entre las demás casas porque de frente hay un monte y los vecinos tienen casas de construcción.

La colonia Bicentenario es un asentamiento irregular que se fundaron los pepenadores del relleno sanitario. La mancha se casas sigue expandiéndose, desparpajado, sin orden, entre monte y cerros.

Conforme avanza el caserío, los nuevos habitantes necesitan tender extensiones de cables para bajar energía eléctrica.

Los cables, muchos de ellos en mal estado, se encuentran descansando en postes hechizos o de plano troncos de madera.

Es muy común, afirman, que haya incendios por corto circuito.

“También pienso que ha de ser por los cables, que ha de ser algún corto y que se queda hasta que agarra prendiendo”, dice Esmeralda.

Otro vecino, que se interesa por el tema, señala que también hay incendios que comenzaron por dejar veladoras prendidas.

José Alberto, un 7 años, es quien sabe donde se quemaron las casas más recientes. Recuerda que era de madrugada cuando el bullicio de los vecinos lo despertó y pudo ir a ver cómo el fuego devoró las viviendas de los vecinos.

“¿La casa de los viejitos?”, dice incrédula Esmeralda cuando José Alberto la lleva al lugar.

“También los viejitos se quemaron, los tiraron pal monte”, asegura José Alberto con inocencia.

“Mosco, ¿se quemó también la casa de los viejitos?”, cuestiona Esmeralda cuando llega.

“Andan para su rancho, para Badiraguato...”, responde "El Mosco".

“Entonces no saben, ¿verdad?”, lamenta Esmeralda.

Según "El Mosco", vecino de doña Ventura, se fueron a La Palma, en el municipio de Badiraguato, de donde ella es originaria.

“La señora tiene algunos 70 años”, recuerda cuando le preguntan la edad.

- ¿Ellos se fueron?

Si, se fueron en tiempo de lluvias, porque como se pone feillo y la doña casi no puede caminar, viven un hijo y la señora. Se fueron hace varios meses, desde las aguas que empezaron, hace unos siete meses.

- Cómo fue que pasó el incendio?, ¿qué estaba haciendo?

Estaba ahí, descansando, dormido; porque trabajamos en la noche, pues cuando pasan las cosas, pasan de repente y cuando menos piensas ya está (el incendio), pues sí, me salí ya nada pude hacer.

- ¿Le echaste agua?

No, no tenía agua. Tenía bien poquita. La gente le echó, pero aquí no había ni agua, le abrí a la llave y no salió.

"El Mosco", quien trabaja en el relleno, ya comenzó a buscar madera y lona para reconstruir su vivienda.

“Nada más que no he ido a juntar ayer y hoy no he ido, ya tengo muy poquita ahi”, dice.

“Buscamos madera, lona, es lo que más se usa aquí y hay que ir para arriba”.

Recuerda además que la pérdida más importante ha sido por la ropa y cobijas.

“Pues se me quemó la cobija y la ropa, toda la que tenía”, señala.