El multimillonario Marc Benioff y su esposa compran la revista TIME por 190 mdd

Ciudad de México, 16 de septiembre (SinEmbargo).– El grupo estadounidense de medios Meredith Corporation anunció hoy la venta de su revista TIME al matrimonio de Lynne y Marc Benioff, este último es conocido por ser el dirigente y cofundador de la empresa de software San Francisco Salesforce.

La compra se hizo por 190 millones de dólares y se concretará en durante los próximos 30 días, informó en un comunicado la empresa de medios de comunicación cuyas publicaciones llegan a más de 170 millones de consumidores estadounidenses.

Pese a ser los propietarios, los Benioff no tendrán incidencia en las decisiones periodísticas de la revista con más de 90 años de antigüedad:

“El Sr. y la Sra. Benioff no participarán en las operaciones cotidianas ni en las decisiones periodísticas, que continuarán dirigidas por el equipo de liderazgo ejecutivo actual de TIME”, resaltó la corporación.

Los próximos propietarios del medio con más de 100 millones de lectores impresos y en línea realizaron la compra de forma personal, por lo que la decisión se deslindó de los intereses de la empresa Salesforce.

Como parte de la transacción, Meredith Corporation, que se especializa en revistas de hogar y estilo de vida, proporcionará a los Benioff para proporcionar servicios tales como marketing de consumo, cumplimiento de suscripciones, compras en papel e impresión.

The power of Time has always been in its unique storytelling of the people & issues that affect us all & connect us all. A treasure trove of our history & culture. We have deep respect for their organization & honored to be stewards of this iconic brand. https://t.co/TsbcXhO1OU