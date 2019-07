El Museo de Arte y DiseÃ±o de Londres expone un queso fabricado con bacterias de los pies de David Beckham

El Museo de Arte y Diseño de Londres expone un queso fabricado con bacterias de los pies de David Beckham

Para la creación de esta selecta gama de quesos no sólo se utilizaron las pieles muertas de los pies, si no también bacterias procedentes de axilas, ombligo y nariz

Ciudad de México (SinEmbargo).- Cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo, el museo de Arte y Diseño Victoria and Albert de Londres nos sorprende y de una manera que jamás hubiéramos imaginado. En su exposición bajo el nombre de “FOOD: Bigger than the Plate”, el museo londinense cuenta con un queso que fue fabricado con bacterias de los dedos de los pies de David Beckham.

Christina Agapakis y Sissel Tolaas fueron las encargados de tomar las muestras de los pies del ex futbolista. Y no solo a el, otros cinco famosos han aportado sus gérmenes para crear una exclusiva selección de quesos. El rapero inglés Professor Green, el músico Alex James, el chef Heston Blumenthal, el concursante de Bake Off Ruby Tandoh y Suggs de la banda Madness son el resto de personalidades que han participado en este curioso experimento gastronómico.

La quesera artesana Catherine Flood afirma que está encantada con la idea del museo. “En una era de grandes desafíos ecológicos, sociedades en rápida evolución y reinvención tecnológica podrían ver esto como el momento crucial para preguntar no solo qué vamos a comer mañana, si no qué tipo de futuro de comida queremos”, explica Flood.

Para la creación de esta selecta gama de quesos no sólo se utilizaron las pieles muertas de los pies, si no también bacterias procedentes de axilas, ombligo y nariz. Posteriormente se utilizó la microbiología para combinar los gérmenes con leche fresca pasteurizada hasta lograr el alimento deseado. Los quesos surgidos a partir de las pieles muertas de estos seis famosos son cheshire, mozarella, stilton, cheddar y comté.

¿Te animarías a probarlos?