El musical Hamilton, de Broadway, llegarÃ¡ a Disney+

Este feriado del 4 de Julio, Día de la Independencia estadounidense, fans podrán ver al elenco original del musical “Hamilton” interpretar el mega éxito de Broadway sobre el Padre Fundador desde la plataforma de Disney+.

The Walt Disney Company dijo este martes que la filmación en vivo del espectáculo de Lin-Manuel Miranda estará disponible en Disney+ a partir del 3 de julio. El plan original era estrenarlo en cines en octubre de 2021, difundió informador.mx.

“Estoy tan agradecido con todos los fans que pidieron esto, y estoy muy contento de que pudimos lograrlo. Me siento muy orgulloso de este ´show´. Estoy ansioso de que lo vean”, dijo Miranda en un comunicado.

Surprise! The original Broadway production of Hamilton, filmed LIVE onstage at the Richard Rodgers Theatre, is now coming exclusively to #DisneyPlus this July 3rd. Shout it to the rooftops! #Hamilfilm pic.twitter.com/4FK4lZhcO6