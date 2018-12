El neoliberalismo desmantelÃ³ la CFE, ahora la vamos a rescatar, afirma LÃ³pez Obrador en Chiapas

El neoliberalismo desmanteló la CFE, ahora la vamos a rescatar, afirma López Obrador en Chiapas

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).- Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, aseguró hoy que la Comisión Federal de Electricidad(CFE) será fortalecida durante su Gobierno.

“¿Cuál es la propuesta para generar más energía? Acabar con la corrupción y la impunidad. El neoliberalismo significó unprograma de desmantelamiento de la CFE. Querían quedarse con el mercado. Comenzó a ley secundaria en 1992. Empezaron a entregar las concesiones a empresas particulares. Éramos autosuficientes y ahora tenemos que pagar a precios elevados”, dijo durante un evento en Chiapas.

“Vamos a ahorrar. Vamos a evitar la corrupción y vamos a ser un Gobierno austero. Teníamos un Gobierno mantenido y bueno para nada. Hay quienes están acostumbrados a ganar 600 mil pesos mensuales. Se le bajará el sueldo a los de arriba porque se le aumentará a los de abajo. Vamos a ahorrar y por eso habrá presupuesto para invertir. La CFE tendrá presupuesto para invertir el año próximo. Vamos a destinar el recurso a lo que mejor convenga. A lo que se amás eficaz.

“No será fácil, pero necesitamos un plan para volver a la autosuficiencia. Y en el proceso, en el camino, se va formado la competencia. Los consumidores van a ganar con el fortalecimiento de la CFE. Aquí dejo planteada una idea que deberán ustedes considerar, tomar en cuenta, como muchas otras: las hidroeléctricas pueden producir más energía si se modernizan”, señaló.

Añadió: “Sería muy difícil pensar en construir nuevas hidroeléctricas. Es muy complejo. Hay mucha oposición de ambientalistas y de los que no quieren que se fortalezca la empresa pública. Si ya se tiene la infraestructura, vamos a modernizarla”.

Andrés Manuel dijo que se llevará a cabo una auditoría técnica a la Comisión Federal de Electricidad.

Dijo que se buscará crecer sin inflación, sin devaluación, sin seguir endeudando al país: “No les dio tiempo de llevarse todo. Nos va a salvar la gran obra de los gobiernos post revolucionarios. El periodo neoliberal es como el que asalta un banco y está metiendo el dinero en costales, y de repente suena la alarma y ya no les da tiempo de robarse todo. Con lo que dejaron vamos a rescatar el país”.

“Lo dije el primero de diciembre: no se trata de un nuevo Gobierno, se trata de un cambio de régimen. Es una transformación. No es gatopardismo. Esto es algo nuevo que se inspira en lo mejor de nuestra historia nacional. Siempre es importante recordar la historia.

“¿Qué significa esta Cuarta Transformación? Significa dar por terminado el periodo neoliberal. Ese modelo no dio buenos resultados. En 36 años no hubo resultados. Cero crecimiento económico. Ya no podemos seguir con un modelo ineficiente que sólo benefició a una mayoría y que obligó a mexicanos a irse a vivir a otras partes”, dijo.