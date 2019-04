El nuevo pÃ³ster de Juego de Tronos provoca que fans lloren la muerte de los Stark y sus aliados

MADRID (SinEmbargo)._HBO ha lanzado un nuevo teaser de Juego de Tronos sugiriendo la muerte de varios protagonistas y ahora la cadena ha ido más allá publicando un póster que también apunta a un triste desenlace.

Materiales promocionales que han avivado los peores temores de los fans, que han tomado las redes sociales para llorar a los Stark y sus aliados.

“¿Qué es esto, por qué los ponen ahí?”, se preguntaba un fan en Twitter sobre el póster. La imagen muestra a personajes como Jon Snow, Daenerys, Bran, Jaime Brienne, Melisandre o Varys, congelados en la nieve, todos ellos dando forma al Trono de Hierro.

“Ok, lo descubrimos. ‘No hay que tener ninguna expectativa, cualquiera puede morir'”, escribió otro seguidor.

“Si Arya muere, nos sublevamos”, se lee en un meme”. Por qué, por qué hacen eso?”, se pregunta otro tuitero con un meme de Friends.

The great war was here. #GameofThrones pic.twitter.com/hWSeyHVIPe