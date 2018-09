El Obispo del funeral de Aretha Franklin se disculpa con Ariana Grande

Tras la actuación de la intérprete, el Obispo Charles Ellis la felicitó y puso su mano detrás de ella y la acercó hacia él

Noroeste / Redacción

02/09/2018 | 05:00 AM

El Obispo Charles Ellis, pastor en el Templo Greater Grace y anfitrión del funeral de Aretha Franklin en Detroit este viernes, se disculpó con Ariana Grande después de "sobrepasar los límites" al tocar indebidamente a la estrella del pop durante la ceremonia.

Ariana Grande, estrella del pop de 25 años, interpretó el clásico de Aretha Franklin, You make me feel like a Natural woman en este largo y vibrante tributo a la Reina del Soul, que murió a los 76 años, el 16 de agosto, después de sufrir un cáncer de páncreas.

Tras la actuación de Ariana, el Obispo Charles Ellis la felicitó y puso su mano detrás de ella y la acercó hacia él, publicó elmundo.es.

Las imágenes muestran que la mano del pastor toca el pecho de la cantante.

"Nunca se me ocurriría tocar el pecho de nadie", dijo a los medios estadounidenses. El líder religioso también admitió que tal vez "excedió los límites".

El obispo también se disculpó por los comentarios sobre el nombre de la estrella del pop.

"Cuando vi el nombre de Ariana Grande en el programa, pensé que era una nueva opción del menú de Taco Bell", una popular cadena de comida rápida mexicana en Estados Unidos, dijo.

La ceremonia duró casi ocho horas este viernes, para rendir un último tributo, en música, a la legendaria cantante estadounidense.