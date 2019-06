Cultura

EL OCTAVO DÍA: El nuevo Muro de Berlín

En su columna el escritor habla sobre lo importante de la correcta comunicación

Juan José Rodríguez

Me gusta un gobierno que rectifique... pero tampoco creo justo que nos pasemos linchando en las redes sociales a quienes cometan errores.

Es el caso del equipo del INBA en la organización de sus premios literarios. La semana pasada fue el escándalo porque se abrieron las plicas, es decir, los sobres con la identidad real de los participantes bajo seudónimo, que no se deben abrir hasta concluir la convocatoria, solo el ganador, y los demás se destruyen para respetar el anonimato de los no ganadores.

Lamentable error de comunicación y de interpretación que provocó que se abrieran los sobres de identidad, justamente cuando tuvieron el acierto de volver digital y más práctica la participación a dichos concursos.

Todo apunta a un error de comunicación.

Esto de las plicas ocurrió por la nueva plataforma y, muy seguramente, por gente en los Estados sedes que no entendieron qué hacer cuando llegaron los sobres con los datos verdaderos.

Creo que no se debe señalar y desacreditar ni a Cristina Rascón, escritora que respeto mucho, ni al INBAL, ni al prestigio de los premios. Me entero con mucha pena que ya costó un puesto y me da coraje porque sé lo fácil que es desacreditar trabajos, trayectorias y reputaciones.

Pero hay que mejorar las formas de dialogar y dejar claro los procedimientos.

No es un chiste, pero el Muro de Berlín y la Alemania Democrática cayeron por un error de comunicación: un memorándum hablaba de una hora del inicio de los nuevos procesos para salir de Berlín Oriental, pero la hora estaba mal y las casetas se llenaron de gente en un espacio que había muy pocos guardias antes del tiempo correcto. Los ánimos se caldearon, la ciudadanía se impuso, los oficiales no se animaron a disparar a sus compatriotas y ocurrió el milagro... o el desastre, según se quiera ver.

El funcionario, autor de ese escrito, no ha vuelto a tener un empleo jamás y vive desde entonces solitario en casa de sus hijos.

Yo creí que era leyenda urbana hasta que vi un documental que narraba el suceso hora por hora y la suma de confusiones que hicieron que la gente se acumulara en las garitas y solo hubiese dos policías de guardia en cada una.

En su origen iba a ser una migración gradual, planificada y se dio una afortunada catástrofe.

Estoy comenzando a creer lo que nos decían en mi carrera en los años 80, algo de que en el futuro toda empresa con más de 10 empleados iba a necesitar un comunicólogo para manejar la información interna y externa.

Y eso fue previsto antes de las redes sociales y que nos atontaran los teléfonos celulares.