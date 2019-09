Mazatlán

El Octavo Día: A orillas del Sahara

El escritor comparte un momento espiritual en el viaja en el Sahara

Juan José Rodríguez

Avanzábamos entre tumbos, en medio de la nube de arena punzante y un camino vigilado por rocas que parecían tumbas. Calor, al sur, Argel.

El mediodía resaltaba la película de polvo esparcida en el cristal astillado del Land Rover y quien conducía sacaba su mano mugrienta para limpiar un poco la visión de la ruta. Era un joven magrebí que nos llevaba al puerto de El Aaiún, en el antiguo Sahara Español, hoy territorio invadido por Marruecos.

Yo viajaba con un apretujado grupo de jóvenes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y una señora de 60 años, de los cuales tenía 40 de no haber vuelto a ver la ciudad de El Aaiún, lugar donde naciera durante el régimen de Franco.

El Generalísimo había iniciado aquí su alzamiento, apoyado por las tropas de legionarios acantonados en el desierto. Reverberaba el Sol en lo alto las dunas se estremecían sobre los espejismos esparcidos en sus bases milenarias.

Llegábamos a la tierra de los marabouts, los poderosos santos territoriales vivos y muertos. Los Imrabden, palabra árabe que define a esos sultanes de lo invisible y hacen flamear las conversaciones entre el incendio de los caminos

Para bajar la tensión y sin decirlo expresamente (antes nos habían hablado de la Guerrilla Polisaria y de la posibilidad de que el camino estuviese minado), el joven magrebí propuso que nos pusiéramos a cantar.

Los estudiantes entonaron melodías de fiesta canaria: aires románticos con referencias a sus islas, a platillos de mar o la fiesta de San Juan Bendito. Hubo un momento que cantaron una alabanza dedicada a una virgen de un pueblo de la Gran Canaria y, en las estrofas finales, los chavalos metieron una frase humorística, ligeramente blasfema, que la señora condenó de inmediato con un coscorrón y una sonrisa.

Ahí, me pidieron que cantara yo una canción mexicana. El cantar no es mi fuerte, pero para complacerlos y llevado por el espíritu religioso, la eternidad del camino, el hecho de que estábamos literalmente bajo fuego, entoné unas estrofas de la alabanza guadalupana. “Juan Dieguito le dijo a la Virgen: este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para hacer mi altar”…

La señora volvió a sonreir de otra manera: “Yo conozco esa melodía, pero la sabía dedicada a la Virgen del Pilar. Mi mamá era de Zaragoza: ‘a orillas del Ebro, a orillas de Ebro, voy a hacer mi altar’. Me gusta más la letra de ustedes”.

A mí, el gusto por el misterio me acerco al catolicismo. Crecí librepensador, de izquierda tranquila, miembro de la guerrilla entumida de los intelectuales, comentocracia de café y peñas que solo evolucionó con la expansión cámbrica de las redes sociales. Empecé a creer en Dios cuando vi al diablo de cerca.

Rocé con cosas sobrenaturales, pero no hablo de fantasmas o alucinaciones colectivas. Invoco algo más profundo e indescriptible como ese viaje.

Seguimos avanzando. El desierto parecía repetirse cada vez más en las ventanillas, sin la menor variación en la forma de las dunas, sin que topáramos con ningún otro vehículo en la ruta.

Dejamos de cantar y de ver el páramo agrietado cuando, luego de una larga curva inesperada, el mar irrumpió entre las colinas, cenizas de hueso molido y polvo de estrellas, como una aparición, bandera de frescura izada de pronto en el horizonte.

No me consideraba guadalupano, pero algo estaba sucediendo en ese sitio y aún no se detiene dentro y fuera de mí con el recuerdo.