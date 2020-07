Mazatán

El Octavo Día: Hermosa República Mexicana

Cuando el PRI era presidente y Televisa omnipotente

Juan José Rodríguez

Cuando el PRI era presidente y Televisa omnipotente, el Canal 2 ponía unas cápsulas brevísimas donde nos enseñaban, al menos, ciertos lugares de la República Mexicana.

(Debo aclarar y recordar que antes solo había dos canales: el cinco, con programación para hombres, y el dos, con programación para mujeres; la comunidad gay no existía).

Con sus defectos de manipulación ideológica, esta era una difusión positiva y ahora me pregunto si no serían una orden de gobernación esos promos, donde de vez en cuando uno podía vislumbrar espacios de la provincia que no tenían sitio en las series gringas o las telenovelas mexicanas, las cuales ocurrían siempre en cómodas salas de estar... hoy al menos ya se van a filmarlas en ex haciendas de los estados, a cuenta de los volados gobernadores locales.

Viene a cuento, porque me he percatado que muchos jóvenes del México de hoy desconocen dónde están ubicadas muchas ciudades y estados del País.

No pocos de ellos no saben dar con una dirección del centro de Mazatlán, aún mandándoles “la ubicación”.

Para ser más grato el recuerdo, hasta presentaban una mujer muy guapa vestida con los trajes típicos de cada estado que nos decía, “Hermosa República Mexicana, desde Chiapas de Corzo, canal 2 te saluda”.

Me acuerdo que un vecinillo de 5 años estaba enamorado de ella y le daba un beso a la pantalla cada vez que aparecía en la televisión, incluso, cuando estaba de visita en mi casa. Seguro que hoy aún se acuerda de ella.

Hay que añadir a esa visión integral los domingos de México Magia y Encuentro, - producidos más por mérito de Benjamín Hildalgo, que Raúl Velasco.

Ahí vimos la Guelaguetza, La danza de los viejitos, Los voladores de Papantla y hasta Taconazos tamaulipecos, las historias del Sr. Mamucas y las momias de Guanajuato.

Bueno, hasta los anuncios de cerveza eran de buen gusto y se rodaban en Cacahuamilpa o el Agua Azul con música del ruso Modesto Mussorgsky, sintetizada por el japonés Isao Tomita.

Qué lejos estábamos de la actual indolencia mental, la asepsia coronavírica y las legiones de gente que no saben en qué país viven, ni hacia dónde va y solo piensan en todo lo que les dictan las zafias redes sociales.

Nota Bene: Eugenia Cauduro no era la que decía “Hermosa República Mexicana”... ella, con voz doblada decía, luego de literalmente “compartir su ubicación”, la frase: “Una estrella más del Canal de las Estrellas”, cometiendo de paso el delito de apropiación cultural, como si Chichen Itzá y demás lugares fueran propiedad, logro o un logo más de Televisa

La modelo que decía la frase que da nombre a este comentario se llama Lucía Gómez de Parada y desapareció del medio artístico luego de casarse con Pedro Armendáriz Jr. Batallé mucho para dar con su nombre y mi agradecimiento a Luis Ángel Gómez, quien fue el arqueólogo de la farándula, quien me ayudó a dar con ella.

Era justicia recordar su nombre porque nos enseñó que la belleza, el talento y la información cultural podían darse brevemente y con elegancia artística.