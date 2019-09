Mazatlán

El Octavo Día: Leyendas en torno a Francisco Toledo

Curiosidades y mitos del recién fallecido artista plástico oaxaqueño, de renombre mundial

Juan José Rodríguez

Un gran artista y benefactor se ha ido. Francisco Toledo fue un artista visual bastante cotizado a nivel mundial, que buena parte de sus ganancias las invertía en su propio Estado y en cuestiones directas.

Era tan sencillo que vestía siempre con ropas modestas, no necesariamente la peculiar manta indígena. No fue raro que alguien entrase al hermoso museo que donó a Oaxaca y al verlo sentado por ahí en un sitio, lo tomasen por un conserje.

Me tocó dar un curso a maestros rurales de Oaxaca en el ex Convento de Santo Domingo, gracias a apoyos que él y Alfredo Harp Helú entregaban directamente a la comunidad educativa y sin nada de pedirle a Conaculta o al Gobierno local.

Cuenta la leyenda, pero José Luis Cuevas es más imaginativo, que cuando impartió a principio de los años 80 una conferencia en la casa la cultura de la UAS, se puso a hablar pestes de Rufino Tamayo y Francisco Toledo. Luego de hacerlo, como siempre en aquella época, de Orozco, Rivera y Siqueiros, pasó a sus contemporáneos. Muchos años contó que, ante la respuesta afirmativa y enardecida de los universitarios, siguió hablando mal de ellos hasta que se dio cuenta que se refería a dichos personajes por sus apellidos y que la raza de mi casa de estudios pensaba que estaba hablando mal del Gobernador y el Presidente Municipal en turno, don Antonio Toledo Corro y Roberto Tamayo Müller. Por supuesto, las cosas no pasaron así, pero es la leyenda que se cuenta de todos modos y Cuevas gozaba con repetirla.

Otra versión es que en el desayuno previo surgió el chiste y él llegó diciendo al público: “Vengo a hablar mal de Toledo y Tamayo, pero no de los que ustedes imaginan.

Francisco Toledo era tan entrañable y discreto que hasta le bajó una novia muy guapa italiana a Octavio Paz en París, en los años 60. Hablo de la pintora veneciana Bona de Pisis, que hasta se iba a casar con él en la India y era esposa del poeta André Peyre de Mandiargues, de quien se divorció amistosamente para firmar papeles con nuestro futuro Premio Nobel.

Paz era bien peculiar con eso: andaba con la mujer de Mandiargues y le traducía sus poemas a André, le reseñaba sus libros con emoción y hasta publicaba sus ensayos. Ahora bien, estaban de moda los menage a trois y por si fuera poco, vivían todos en Francia.

Ya estaba la boda en trámite cuando Bona se enamora de Francisco Toledo, que iba llegando a Paris. Paz andaba en la India y Bona lo citó en Turquía para decirle adiós y que mejor quedaban como amigos. Ni modo. Paz llamaba a ese extraño e incómodo encuentro “El pacto de Estambul”.

En reciprocidad, se dijo que don Octavio casi no incluyó a Francisco Toledo entre los grandes de la pintura, que analizaba o dictaba al sentar su permanente cátedra.

Sin embargo, Octavio Paz no fue tan veleidoso y en el libro El poeta en su tierra, de Braulio Peralta, aparece la siguiente cita: “En París me entusiasmó su aparición. Tuvo algo de milagroso en el mundo de aquellos años. Su pintura me gusta mucho. ¿Cómo definirlo? Temo decir una banalidad. Preferiría escribir algo y no dar opiniones de tipo periodísitico. ¿Compararlo con Rufino Tamayo y cosas así? No, es muy distinto. Es un temperamento de una gran originalidad... La extrema modernidad de Toledo y la extrema antigüedad de Toledo; en él se mezclan sus intereses por las artes primitivas de otras culturas, no solo la mexicana”.

Francisco Toledo tuvo esa extraña facultad que se inventaran diversas leyenda en torno suyo, pero su obra es grande y marchará más allá de cualquier conseja o anécdota.