El Octavo Día: Maternidad, paternidad, tiempos de prueba

Juan José Rodríguez

No recuerdo cuál es el cuento de Julio Cortázar donde la historia acontece en el Día de la Madre. Lo que sí tengo muy bien marcado es que transcurre con toda la familia reunida, a excepción del hijo menor, quien ha sido mandado en secreto a comprar el regalo.

Debe ser una sorpresa, por lo que nadie aún ha felicitado a su progenitora hasta no aparecer el pequeñín y dar inicio triunfal a la celebración.

Lógicamente, la mamá reconoce la artimaña y no tarda en detectar al ausente. Le dicen la verdad antes de que se preocupe.

¿Por qué han enviado al más chico? Porque solo a él y a la madre les gusta la música clásica y el niño sabe muy bien cuál disco le gustaría más a ella, así que todos han cooperado para el obsequio misterioso.

Esta es la parte que más me gusta del cuento, cuando la mamá adivina, sin nada de asombro, el título del disco que le van a comprar. Incluso, una de las hijas le sospecha un aire de resignación.

Al aparecer el niño con el regalo, vemos que su instinto maternal no ha fallado, a pesar de que en realidad no le gusta gran cosa el autor, cuya música le ha sido ofrendada. ¿Cómo lo supo?

No hay madre que no conozca a sus hijos ni se anticipe a sus designios. La señora le dice a sus retoños que el niño ha elegido ese disco porque semanas atrás, él mismo le había suplicado en la tienda que se lo comprara y no le alcanzó el dinero que llevaba en su bolso.

Seguido uso este cuento en mis talleres literarios, por ser breve y poco conocido, pero tengo un tiempo para acá que a las nuevas generaciones les incomoda o de plano les molesta.

Las grandes pruebas de la humanidad ponen a prueba y reafirman conceptos como familia, hermandad y maternidad.

Hoy sobran memes y anuncios pregonando que es más feliz la gente que no tiene hijos y gasta su dinero en viajes. Veo a jóvenes que aún no terminan la preparatoria, decirme en mis charlas que piensan quedarse solas.

¿El actual confinamiento nos hará reflexionar? Las grandes oleadas de nacimientos vienen luego de grandes sucesos.

Muchos mexicanos nacieron después de 1917, cuando la Revolución comenzó a apaciguarse y otra gran generación se nos vino encima luego de 1945, el fin de la Segunda Guerra Mundial y son los llamados baby boomers.

Hoy, los millennials llaman boomer a sus viejos. La frase “Ok boomer” es una réplica peyorativa, utilizada para descartar o burlarse de las actitudes de mente estrecha, anticuadas, negativas o condescendientes de las personas mayores.

Acabo de ver un documental en un canal francés donde una chica vietnamita, educada en Francia, vuelve gustosa a su ciudad.

Va con su mamá a un mercado y, entre el curioseo y reencuentro de sabores y colores, paran en la tienda de un viejito sabio para que le ilustre unos cuadros de papel blanco, enmarcados en bambú, con un dibujo ideogramático de buena suerte, que allá suelen colgar fuera de las casas en Año Nuevo y luego meten a las salas como buen augurio.

Según lo que se desee, el anciano hace un ideograma con una gran pincel. Ella pide vivir muchos años. Pero ocurre algo fuera de guión.

Resuelta que el venerable señor, con toda esa vía oriental de la sabiduría, le dice que debe mejor pedir tener varios hijos. Que va ser muy infeliz viviendo tantos años sin hijos. La madre y ella lo aceptan muertas de risa y no dudan en aceptar la sugerencia... Presentí que estaba viendo el momento cumbre de tres vidas. Y muchos de nosotros, los estamos viviendo por estos días.