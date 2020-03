Columna semanal

El Octavo Día: Mi oficio está en la niebla

'¿Por qué soy escritor?... Uno debe vivir la vida que debe llevar. No hay que vivir para los otros'

Juan José Rodríguez

¿Por qué soy escritor cuando los libros impresos circulan poco, los dispositivos fatigan vista y entendimiento, la piratería socava cualquier escrito que se vuelva popular u obra maestra?

Buena pregunta, cosa que se dice cuando no se va a dar igual respuesta.

Uno debe vivir la vida que debe llevar. No hay que vivir para los otros. Hay que vivir con ellos o tratar de ser contemporáneos.

Solo los santos pueden vivir de esa manera y la mayoría puede hacerlo después de la muerte, por eso los católicos, cuando rezan su credo, hablan de que creen en la comunión de los santos.

Yo creo en la comunión de la literatura, la vida y los sueños, esos secretos mensajes de un mundo en levitación, sombras y bengalas repentinas.

Somos instantes

Hubo una parte de mí que sabía que no existía si nunca la dejaba escrita sobre el papel... era una intención de ser algo más que un instante, una página en blanco del calendario.

Mi principal materia de trabajo es la niebla. Hacer literatura es trabajar con sombras, lidiar fantasmas y domar demonios que pocos vemos.

Hoy, en la sociedad liquida del olvido la hiperconectividad, que vuelve confusa la gente y su forma de pensar se rige por opiniones de los demás, esa niebla es una nube electrostática que provoca truenos, relámpagos y nuevos mandamientos.

Solo nos queda escribir por gusto. Un tiempo que si se habla de un libro en internet, la gente pregunta dónde se baja el PDF.

“Ama tu oficio. Es el más hermoso del mundo”, decía el escritor francés Sacha Guitry.

Volverse escritor es como volverse zombie: si lo haces una vez, ya no hay punto de retroceso. Una psicóloga una vez me dijo que me pasara un día sin pensar en literatura y sentí que me volvía loco

No sabía en la adolescencia cómo entrar a esa dimensión que era un campo minado.

Uno de los motivos por los que entré a la Universidad Autónoma de Sinaloa, en las aguas bravas del marxismo, previo a la Caída del Muro de Berlín, es porque era una de las pocas instituciones en Sinaloa que editaban libros.

Hablo de la prepa y la carrera de Comunicación. Antes ponía en mi curriculum: “Nació en Mazatlán en 1970, no estudió Letras, ejerce el periodismo, bla bla”.

Estaban las escuelas de Filosofía y Letras llenas de marxistas neotomistas, maoístas y análisis estructural, atrapados en los andamios del lenguaje y haciendo gráficas de los libros, donde la emoción y la tinta sudada del autor era expresada en ecuaciones cartesianas.

No eran para mí esos laberintos ordenados del pensamiento. Yo iba a ser terrestre, como Calibán, Orfeo o El Salvaje Feliz.

Cierro este credo con una frase de un autor que se pasó toda la vida encerrado en una casa antigua, rodeado de libros, cuadros de sus antepasados y los solitarios elementos de su literatura.

“¿Lo que más admiro de un escritor? Que maneje fuerzas que lo arrebaten, que parezca que van a destruirlo. Que se apodere de ese reto y disuelva la resistencia. Que durante el día no tenga pasado y por la noche sea milenario”, José Lezama Lima