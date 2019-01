Columna semanal

El Octavo Día: Otros regalos de Reyes

Espacio para el acervo

Juan José Rodríguez

De niño, me invadía la incómoda certeza de que a pesar de que eran Reyes y aparte magos, Gaspar, Melchor y Baltasar habían llevado cosas bastante inapropiadas para un niño, a excepción del oro, incluso, hasta repetitivas, como el incienso y la mirra, que servían para lo mismo.

¿La falta de imaginación o la tacañería eran privilegio desde entonces de las testas coronadas? ¿Para qué darle incienso a un niño que puede terminar quemando una casa de madera?

El Niño Jesús, según los evangelios apócrifos, misma fuente de los nombres de los Reyes Magos, era bastante travieso y no controlaba bien sus poderes.

Recuerdo que nuestra maestra de la escuela dominical tuvo la precaución de decirnos que la mirra y el incienso eran bastante apreciados, así que no me quedó ninguna duda que el Niño Dios los había vendido de grande, siempre y cuando sus padres no los hubieran dejado “guardados” para toda la posteridad, como era costumbre de algunos jefes de familia de mi tiempo.

Mi mejor regalo navideño y de Reyes Magos es un niño que hoy tiene 7 años. Mi hijo estaba programado para nacer un 7 de enero y se iba llamar Ian Gaspar, ya hasta había pensado invitar como padrinos al amigo Gaspar Pruneda y su esposa, Ana Belén, vecina de estas páginas, pero como se adelantó al 28 diciembre, me di cuenta que no le quedaban para nada el Ian Inocencio, así que le impuse el nombre del bisabuelo Rainieri Guido.

Por cierto, acaba de decirme que le hubiera gustado ser Ian Baltasar, y eso que en el kínder personificó al Rey Melchor.

¿Qué es lo que siento que nos hace falta? Deseo que de la manera más natural aprendamos a respetar las leyes básicas de convivencia y respeto a los demás, dejando de lado usos y costumbres o paradigmas establecidos en el folclor mexicano.

Como no tenemos antecedentes de qué o cómo sería una “moral republicana”, debemos encontrar una manera de convivir respetando leyes y normas, sin caer en el frío juicio de la moral protestante anglosajona, que no admite punto de negociación o acuerdo.

Si bien, en la Ciudad de México o grandes ciudades, como Guadalajara y Monterrey, han avanzado en ese punto, es mi gran deseo que en las ciudades del interior, que están creciendo, se vuelvan cada vez más formales en cuanto a ciertas normas.

Debemos aprender, sobre todo los norteños, a no subir el volumen tan alto en las parrandas domésticas o invadir los espacios de estacionamiento o tranquilidad de los demás. Que los encargados de aplicar esta ley sean inflexibles porque, a base de pequeñas infracciones, inicia la gran delincuencia y la soberbia del omnipotente.

Personalmente, deseo tener un buen detector de noticias falsas. Como soy comunicólogo, he aprendido a detectar agencias apócrifas gracias a reportes con faltas de ortografía en los encabezados o mala redacción, pero cada vez me topo más con falsas noticias muy elaboradas, que solo generan odio, confusión y virus.

Que mis amistades aprendan a no publicar en sus redes sociales una noticia evidentemente falsa, tan solo porque coincide con sus secretos o evidentes deseos personales: no provoquemos confusiones, discusiones inútiles y la risa secreta de quienes nos ven la cara de esa forma.

No se trata de creer aún en los Santos Reyes, sino saber dar un regalo que sea eterno, como el oro, y memorable como la mirra y el incienso.