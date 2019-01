Mazatlán

El Octavo Día: SERIES, SERIALES Y REDES SOCIALES

El escritor en su columna habla sobre los estrenos de febrero de Netflix

Juan José Rodríguez

Netflix acaba de anunciar sus estrenos de febrero.

Antes, cuando mucho, veíamos tres miniseries al año. De hecho, ese era su nombre, miniseries, ya que las series eran los programas semanales que veíamos en la televisión abierta.

Generalmente, las gozábamos a finales de año, a partir de octubre y con el patrocinio de alguna empresa automotriz, que anunciaba los modelos del próximo año y sobrevenía un largo ayuno.

Así conocimos La hija de Mistral, en 1985, con el extraño ade-rezo de que la veríamos con comerciales nuevos en cada pausa, de vehículos sofisticados y música clásica inédita para la mayoría de nosotros.

Ahí salían las estrellas de los 80, Stephanie Powers (Los Harts) y Stacey Keach (Mike Hammer), protagonizando un romance en el Paris de Picasso, Modigliani y Marc Chagall.

Así vivimos Kane & Abel, también glamorosa y filmada en escenarios del Viejo Continente y la América creciente del Siglo 20. Fue tan impactante, que el autor de la novela se vio obligado a escribir una versión con final feliz.

Pero de esas series, no veíamos más de cuatro o cinco, muy espaciaditas e inolvidables, bien digeridas, de calidad, aunque no como Game of thrones.

Hoy en día, la gente disfraza su soledad comiendo a solas ante la pantalla y la serie en turno, la cual olvidan dos meses después o confunden con otra, mientras que en el pasado, algunos decidieron ser pintores o vivir en otra ciudad luego de ver el escaparate mágico de historias seriadas televisivas.

Como la raza ve los programas en maratón, en un lapso menor a una semana o dos noches, quedan tan empachados que ya no vuelven a ver dicha producción.

Antes nos aprendíamos de memoria los programas del Canal 5, de tantas veces que los repetían, sobre todo en épocas de crisis económicas, en que el dólar su-bía y no era tan sencillo importar programas actualizados.

¿Por qué los veíamos una y otra vez? Porque no había otra opción.

El otro canal era de puras telenovelas o programas definitivamente infantilizados o veías Los Dukes de Hazzard, La carabina de Ambrosio, al médico forense Quincy o a la telenovela Bodas de odio.

Aún no había cable ni vi-deocaseteras. Era inconcebible apagar la televisión o empuñar un libro tan temprano. El cine no era variado y faltaban años luz para la experiencia del 2 por 1 o estrenos simultáneos con la Ciudad de México.

A las 11, después del noticiero de Jacobo Zabludovsky, ponían alguna película que nos dejaban a medias cuando la inclemente repetidora asestaba el Himno Nacional.

Hoy, el pasatiempo más extraño no solo es quedarse hasta la madrugada ante una pantalla, sino ver la política en tiempo real como si fuera una serie.

El mismo día que el gobierno de Trump reconoció al nuevo gobierno simbólico de Venezuela, ya todo mundo quería que hubiese una primavera guajira “fast track”.

Pero juzgar un país como Venezuela, a través de las barbaridades que se dicen en las redes sociales, es como juzgar a la Venezuela de los 70 en base a sus telenovelas: todo es un espejismo del espectáculo, donde la refle-xión no es válida si está fuera de lo políticamente correcto.

Tenemos mejores canales de información y mejores series, pero la inteligencia y la evaluación dependen del receptor. El medio no siempre es el más correcto mensaje. Pongámonos siempre alertas.