Columna semanal

El Octavo Día: Tiempo de buen cine y reflexión

El columnista recomienda ‘1917’, ganadora de los Globos de Oro, que ya está en cartelera

Juan José Rodríguez

Hace rato volví a ver Fuga a la medianoche, con Robert de Niro y Charles Grodin, película que me encantaba y vi a fines de los 80.

No soy Millennial, pero me destanteó que hicieran tanta persecución y faramalla por “unos discos” y no pude dejar de preguntarme por qué los mafiosos mejor no los subían a “la nube” y se dejaban de tanto lío con los cazarrecompensas.

Cada vez la tecnología nos vuelve más inentendible el pasado.

Ya está en cartelera 1917, ganadora de los Globos de Oro y viendo el sábado Farándula 40, veo que hay gente de mi edad que no concibe la importancia de por qué dos soldados atraviesan un campo de batalla para llevar un mensaje a un general, durante “La gran guerra”. (Así se la llamaba cuando se creía que era la única guerra grande del Aiglo 20).

En esta década se cumple el centenario de la Primera Guerra Mundial “aquel largo túnel de sangre y oscuridad”, como lo denominó André Gide. Malraux definió la guerra en el desierto de T. E. Lawrence como “una tempestad de arena gobernada por fantasmas”.

¿Ningún escritor o ensayista mexicano tuvo inspiración similar para definir la Revolución Mexicana o al Movimiento del 68 con una sola frase de ese calibre de certera poesía?

Harry Patch, el último soldado que combatió en las cenagosas trincheras de Francia y que murió en el 2009, la consideraba una “disputa familiar”: el Rey Jorge V de Inglaterra era primo hermano del Zar Nicolás II y del Kaiser Guillermo II. Un pleito de familia que terminó mal y todos perdieron su poder, incluso el de Inglaterra.

Aquí en México, el PRI eliminó esos “pleitos de la familia revolucionaria” que provocaban cuartelazos, asonadas, pero jamás concretaron por fortuna un golpe de estado.

A Europa le costó todo el Siglo 20 tener su propio PRI: la Unión Europea, presidida por Alemania, el pais más rico.

Otra cinta en cartelera, muy buena, es Huérfanos de Brooklyn, excelente trabajo de Cinema Noire, de Edward Norton. Crímenes entre detectives con sombrero Borsalino, políticos corruptos con puro y bastón, jazz, calles antiguas y persecuciones en Cadillacs y Chevrolets culo de pato por las calles de Harlem.

Y por cierto, el protagonista de Edward Norton también tiene El Síndrome de Tourette, padecimiento que tenía el gran André Gide, escritor y diplomático mencionado unas líneas más arriba. Trate de leerlo o ver la película.