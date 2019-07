Cultura

El Octavo Día: Zona

en su columna el escrito hace reflexiones sobre una visita a la Ciudad de México

Juan José Rodríguez

Con unas cuantas horas en la Ciudad de México, me doy cuenta de lo afortunado que soy.

No, no me ha pasado nada desagradable y estoy entre amigos generosos, pero basta venir a una cosa de trabajo real y salirte del aura de escritor en gira o vacaciones para incubar y recordar, porque ya la conocías, otra percepción de esta avasalladora diosa Kali, que engendra y devora a sus habitantes; con razón algunos amigos trinan de furia en sus redes sociales al menor relámpago de esta megalopolis.

Una habitación que seria estruendosamente callada se vuelve amable por una fuga de agua en la llave de la regadera.

No es un goteo percutiente, sino un glogloteo como de una fuente o un arroyo secreto. Quizás en otras circunstancias molestaría, pero es imposible arreglarlo en esta primera noche y mañana temprano vendrá el plomero. Entiendo porque la superstición arabe y asiatica oriental de poner fuentes de agua en todos sitios y porque algunos lugares las tienen en su sala, provistas de baterías.

Lo triste es confirmar que todos los capitalinos siguen con la herida del temblor. Aún a los que no afectó directamente, la sola mención de la palabra temblor pasa como una sombra en la conversación. Es muy duro para todos ellos.

Estos días, la tierra se ha movido un poco y el departamento que me prestaron en mi segunda semana, ubicado en la Zona Rosa, se mueve cuando pasa algún camión grande. No está dañado, tiene resortes en los cimientos, pero a un lado hay un baldío, donde se vino de bruces un edificio y taladran a diario unos trabajadores para remover los cimientos y hacer otro.

Si, hay secciones como zona de desastre y zona roja.

La Zona Rosa, con tantos negocios de cadena, hasta parece una calle de Tijuana, incluso con la misma basura en ciertos rincones, los extranjeros de reventón y las tristes humanidades atrapadas en el alcohol o la droga, postrados en esquinas junto al hotdoguero. El santuario del Mexico “queer”.

Zona Rosa, bautizada por José Luis Cuevas, donde iban Buñuel, García Ponce, García Márquez, Angélica María y muchos otros en los 60 y 70, aún tiene los suyo a pesar de la competencia de la Colonia Roma y la Condesa.

Llueve y llueve y me hacen sonreír los capitalinos cuando me dicen que esto ocurre porque estamos en temporada de huracanes.

Veo el Ángel de la Independencia con otros ojos, mientras boy scouts foráneos y una quinceañera asfixiada en color melón se toman una foto y recuerdo un poema de Guillaume Apollinaire, hecho a principios del Siglo 20, titulado Zona, donde ve a Paris con melancolía y visualiza a la Torre Eifell como un pastor, donde todos los edificios pequeños son sus ovejas.

Dios, el Ángel y los ángeles cuiden a esta noble ciudad, ubicada en la región más transparente del aire.