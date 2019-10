El operativo en CuliacÃ¡n mostrÃ³ que delincuentes tienen armas que utilizan en el EjÃ©rcito de EU

El operativo en Culiacán mostró que delincuentes tienen armas que utilizan en el Ejército de EU

Durante el operativo para capturar a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Archivaldo Guzmán Lores, la delincuencia organizada empleó armas que fueron calificadas por expertos y autoridades, consultadas por la BBC, como algunas de las más poderosas de la Armada de Estados Unidos, como la Browning M2 calibre .50

Sinembargo.MX

26/10/2019 | 11:39 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).- Los enfrentamientos suscitados en Sinaloa, durante la detención fallida del hijo de Joaquín Guzmán Loera, Ovidio Guzmán, y la emboscada a policías en Aguililla, Michoacán, pusieron sobre la mesa, una vez más, el debate por el uso de armas ilegales por parte de grupos de la delincuencia organizada. Y es que fusiles de asalto AK-47 y AR-15 o una de las más poderosas de la infantería estadounidense, la Browning M2 calibre .50, las cuales se utilizaron en los casos citados, se ingresaron a México por medio del “tráfico hormiga”, de acuerdo con la BBC.

En respuesta, el Gobierno mexicano estableció como “alta prioridad” el tema de las armas en su relación con la Administración estadounidense, según dio cuenta el Secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, el viernes desde Palacio Nacional.

“Así como para Estados Unidos lo es el control de la producción y de la introducción en Estados Unidos de diferentes tipos de droga, en particular el fentanilo, pues para México lo es que haya un esfuerzo efectivo de los Estados Unidos para reducir el tráfico ilícito de armas, porque es ilícito”, afirmó el Canciller.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que a México ingresan cada año más de 200 mil armas, 70 por ciento de ellas provenientes de armerías estadounidenses, citó el medio británico. En los últimos 10 años a México han ingresado alrededor de dos millones de armas de distintos calibres, de las que se han confiscado solo 193 mil.

Además, la SRE identificó que el 70 por ciento de los homicidios en el país se cometieron con armas de fuego provenientes, en su mayoría, de los Estados Unidos.

Las imágenes captadas por pobladores durante la operación fallida de captura en contra de Ovidio Guzmán, mostraron a personas a bordo de camionetas armadas con ametralladoras en la capital del estado, Culiacán.

La delincuencia organizada empleó armas que fueron calificadas por expertos y autoridades, consultadas por la BBC, como algunas de las más poderosas de la Armada de Estados Unidos, como la Browning M2 calibre .50, o fusiles de asalto AK-47 y AR-15, pistolas 9 milímetros y granadas.

El uso de armas compradas de manera ilegal por grupos delincuenciales en México, no es poco frecuente, la BBC afirmó que especialistas han observado que las organizaciones tienen reales arsenales producto de la importación ilegal.

Una muestra fue la utilización de casquillos calibre .50 de armas Barret reconocidas luego del enfrentamiento en Aguililla, el 14 de octubre, cuando miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación dejaron 13 policías asesinados en una emboscada.

Ninguna de las armas es de fabricación nacional, pues según la investigación de la cadena británica, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de México las pudo relacionar con armerías de los estados de Arizona y Texas.

Eugenio Weigend Vargas, director asociado de la organización civil Centro para el Progreso Americano, dijo a la BBC que “la correlación entre la producción de armas en Estados Unidos y el alza de homicidios en México es muy alta”.

Para los especialistas, lo ocurrido las últimas semanas con grupos delincuenciales, es sólo otro ejemplo de los actos delincuenciales del narcotráfico en los últimos años: utilizan armas de guerra.

El Museo de los Enervantes, ubicado en las instalaciones de la Sedena, en la Ciudad de México, da muestra de algunas de las armas confiscadas en enfrentamientos.

GRUPO DE TRABAJO

El Canciller Ebrard explicó que se formó un grupo de trabajo presidido y dirigido por la Secretaría de Seguridad. Recordó que el lunes se convocó a una reunión extraordinaria al embajador de Estados Unidos en México y a todo su personal a la Secretaría de Seguridad para apurar la toma de medidas en la frontera norte de México sobre el tráfico ilegal de armas.

“La reunión del lunes fue: ‘¿Qué van a hacer ustedes en Estados Unidos?’. De todas las reuniones de seguridad que yo he estado, es la primera vez que oigo eso”, relató Ebrard Casaubón.

Además reconoció que en el país hay armas que se pueden adquirir legalmente en la Unión Americana, pero también algunas que son parte de un catálogo más especializado y de uso especial.

Afirmó que la próxima semana “la Secretaría de Seguridad va a compartir con ustedes dicho catálogo, las medidas que se han planteado a Estados Unidos y las medidas que la Secretaría de Seguridad está coordinando en México, tanto con aduanas como con otras instancias”.

OPERACIÓN “FROZEN”

En respuesta a los actos ocurridos en Sinaloa, se implementó la operación conocida como “Frozen”, una de las acciones bilaterales de los gobiernos para detener el tráfico ilegal de armamento de procedencia estadounidense a México.

La cadena destacó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, dio cuenta de esta tras una conversación telefónica con su homólogo, Donald Trump, tras la violencia desatada en Culiacán durante el operativo fallido.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) describió la estrategia como un sello en ambas fronteras que impida el paso de armas, basada en la vigilancia de cinco de los principales puntos del cruce fronterizo identificados por los Gobiernos.

La propuesta del mandatario mexicano fue la utilización de más sistemas tecnológicos (Rayos X o detectores de metales).

ADUANAS INSUFICIENTES

En 2018, la Auditoría Superior de la Federación dio cuenta que el reforzamiento en las aduanas fronterizas demostró “serios problemas”, pues en 29 de las 49 garitas “no existe la infraestructura necesaria para la aplicación de sistemas de Reconocimiento no intrusivo, lo que implica debilidades en la operación”, recordó la BBC.

Francisco Rivas, director de la organización civil Observatorio Nacional Ciudadano, dijo a BBC Mundo que las aduanas son una de las rutas por donde llegan los arsenales y tienen la capacidad de introducir “camiones completos”.

“Las aduanas son absolutamente permeables, no tenemos elementos suficientes de control y no hay decomiso suficiente de armas”, dijo el especialista.

Hizo referencia a las básculas colocadas que pueden detectar peso excesivo, pero no dar pesquisas del que el cargamento sea de armas. A ello se suma que quienes fungen como agentes en las aduanas han sido obligados a permitir su paso porque “si detienen esos vehículos no hay la certeza de que un grupo delictivo no vaya a tomar represalias contra sus familias”.

Las armas no van destinadas únicamente a los grandes cárteles, pues el reportaje de la BBC dio cuenta que las autoridades han logrado confiscarlas en bandas más pequeñas, como lo recién ocurrido en el barrio de Tepito, en el centro de la Ciudad de México, donde la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana le retuvieron a la Unión de Tepito fusiles AK-47, AR-15 y una bazuca el 22 de octubre.

¿CUÁLES SON LAS ARMAS?

– Barret calibre .50: pueden atravesar blindajes de alto peso y la BBC reportó que la utilizan los francotiradores de élite estadounidenses. Durante la captura de “El Chapo” Guzmán, en la ciudad de Los Mochis, en Sinaloa, la Secretaría de Marina encontró fusiles de asalto por decenas, entre los que se incluía un fusil de este tipo. Además ha sido empleado en enfrentamientos entre los carteles del Noreste y el Golfo, que han dejado al menos 21 personas asesinadas, de acuerdo con datos de la Fiscalía del estado.

– Lanzacohetes RPG-7: en 2015 derribó un helicóptero de la Secretaría de Marina y que es de fabricación rusa, pero entró por la frontera Norte de México.

– Ametralladoras SAW 5.5, con una capacidad de 700 disparos: la Sedena confiscó a la Familia Michoacana este tipo de armas.

– Fusiles Remington 700: armas utilizadas por francotiradores para lanzar granadas y bazucas.

– Granadas de 47 milímetros: la Cámara de Diputados de México destacó en un informe del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados que los cárteles tienen arsenales de ellas.

– Balas trazadoras: han sido consideradas pistolas de última generación, conocidas como “matapolicías” que pueden ser capaces de traspasar blindajes.

– Bazucas y morteros: El ejército estadounidense las emplea y les han sido confiscadas al Cártel de Sinaloa.