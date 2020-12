‘El Padrino’ de Francis Ford Coppola regresa con un nuevo final que cambiará para siempre la historia del cine

El próximo 20 de diciembre se cumplen tres décadas del estreno de la tercera parte del clásico cinematográfico, y para celebrarlo, el filme se relanzará en una nueva versión con la visión original del novelista Mario Puzo. La cinta que logró siete nominaciones al Óscar, incluidas las de Mejor Película y Mejor Director, incluyó la última participación de Al Pacino como Michael Corleone

El 20 de diciembre de 1990 llegó a la gran pantalla la última parte de la trilogía de “El Padrino”, la cual completaba la historia de Michael Corleone, un jefe de la mafia que trata de legitimar su imperio criminal. La cinta fue dirigida de nueva cuenta por Francis Ford Coppola y protagonizada por Al Pacino, Diane Keaton, Talia Shire, Andy García y Sofia Coppola, y aunque la crítica fue voraz con el filme, consiguió siete nominaciones a los Premios Óscar, entre los que destacaban Mejor Película y Mejor Director.

La película que fue lanzada 16 años después de la segunda parte, incluía en su trama, acontecimientos basados en hechos reales, como la muerte del Papa Juan Pablo I y el escándalo del Banco Papal de 1981-1982, vinculándolos entre ellos y con relación a Michael Corleone. El guión estuvo a cargo de Puzo y Francis Ford Coppola, y a semanas de cumplir 30 años de su estreno en cines, Paramount Pictures decidió lanzará una nueva versión de “El Padrino III” con un nuevo final basado en la visión original de Puzo y Coppola.

Esta nueva versión llegará a algunos cines estas semanas y después se lanzará en DVD y Blu-Ray.

La película llegará a algunos cines de México este jueves, y aunque muchos dudaban que lo lograría debido a la pandemia de Covid-19, Paramount Pictures está convencido de su restreno, ya que Coppola se ocupó de crear un nuevo comienzo y un final, además de reorganizar algunas escenas, tomas y pistas musicales, inclusive se restauró el metraje y el sonido, por lo que el cineasta asegura que es una conclusión mucho más apropiada para los fanáticos del clásico cinematográfico, una que podría darle un nuevo significado a la trilogía, cambiando así la historia del cine para siempre.

“’El Padrino de Mario Puzo, Epílogo: La Muerte de Michael Corleone’ es un reconocimiento a Mario, con un título extraordinario y con nuestras ideas originales para ‘El Padrino III’'”, dijo Coppola.

El cineasta y su compañía de producción American Zoetrope trabajaron a partir de un escaneo 4K del negativo original para realizar una restauración cuadro por cuadro de la nueva versión y del original “El Padrino III”.

“Coppola supervisó todos los aspectos de la restauración mientras trabajaba en la nueva edición, asegurándose de que la película no solo se vea y suene impecable, sino que también cumpla con sus estándares personales y su visión de director”, dijo Andrea Kalas, vicepresidente senior de Paramount Archives.

SEGUNDAS OPORTUNIDADES

Ésta no es la primera vez que Coppola ofrece al público una mirada alternativa a alguna de sus películas, ya que, por ejemplo, en 2001 presentó una versión nueva y extendida de su clásico bélico de 1979 “Apocalypse Now”, bajo el título en esa ocasión de “Apocaypse Now Redux”, la cual incluía 49 minutos más que la original, una odisea de tres horas 17 minutos que puede encontrarse en Netflix. No obstante, en el verano pasado Francis Ford Coppola lanzó otra versión con un nuevo montaje de la cinta, el cual aseguraba era el corte final del director.

“Apocaypse Now: Final Cut” se lanzó con motivo del 40 aniversario de la película y fue presentada en los mejores festivales de cine clásico del mundo, además la crítica se sorprendió con la calidad de la cinta, una nueva copia en 4K, a partir de los negativos originales y con sonido Dolby Atmos.

“Creo que la primera era demasiado corta, y Redux era demasiado larga. Ésta es la mejor”, aseguró en junio pasado durante una rueda de prensa virtual.

A sus 81 años, Coppola sigue perfeccionando sus trabajos, ha remasterizado otros largometrajes como “Tucker: el hombre y su sueño” y “Cotton Club”.

Muchos aseguran que esta es la forma en que el cineasta busca terminar con aquellas críticas que afirmaban en 1990 que la tercera parte nunca fue una buena idea.

El filme en aquella época costó 60 millones de dólares y recaudó a nivel mundial más de 130 millones de dólares, y aunque suenan a espectaculares cifras, las películas que la preceden tuvieron un mejor recibimiento tanto por la taquilla como por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

‘FUE EL MEJOR MOMENTO DE MI VIDA’

La película también estrenará este jueves en Estados Unidos, a pesar de que un buen número de cines siguen cerrados. Sin embargo, Francis Ford Coppola realizó hace unos días una premier privada en el Paramount Hotel para los protagonistas del filme, en donde acudieron Al Pacino, Talia Shire, George Hamilton y Diane Keaton.

Diane Keaton le dio vida a Kay Adams en las tres entregas originales, y durante una entrevista con la Revista Variety, habló sobre la proyección dijo: “Fue uno de los mejores momentos de mi vida volver a ver esta película. Para mí fue un sueño hecho realidad. Vi esta película bajo una luz completamente diferente. Cuando la vi hace mucho pensé 'Oh, no lo sé'. No pareció que haya salido tan bien y las críticas no fueron buenas en ese entonces”.

“Pero ahora Francis restructuró el principio y el final, y te digo que funcionó a la perfección".

En su momento la película tuvo varias críticas negativas y muchos críticos alegaron que no estaba a la altura de las primeras dos entregas. Sin duda, una de las más criticadas fue Sofia Coppola, quien remplazó a Winona Ryder como Mary, la hija de Michael Corleone.

“La nueva edición le da a la actuación de Sofía más posibilidades de brillar. Si tuvieras a ese tipo como tu padre, el jefe de una asociación criminal, tú tampoco estarías tan segura de ti misma y serías callada. Pensé que su actuación fue fantástica”, puntualizó la actriz.