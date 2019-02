El Padrino inspira el final de Black Panther

En el guión original se iba a eliminar la escena final de Killmonger para sustituirla por una conferencia de T'Challa en las Naciones Unidas

Noroeste / Redacción

02/02/2019 | 11:17 AM

Black Panther está considerada por los fans como una de las películas más redondas y completas del Universo Marvel. No en vano, ha hecho historia al convertirse en el primer filme de superhéroes nominado al Óscar a la mejor película.

Su final es uno de los más emotivos del cine reciente, y todo se debe a que Ryan Coogler decidió cambiarlo en el último momento... inspirándose en El Padrino.

El co-guionista y director de Black Panther tenía una idea distinta para el final original de la cinta. Tal y como ha revelado el editor Michael Shawver, en el guión original se iba a eliminar la escena final de Killmonger (Michael B. Jordan) para sustituirla por una conferencia de T'Challa en las Naciones Unidas.

"Con los reshoots, Ryan Coogler quiso rodar un nuevo final, en el que se incluía la escena en la que Killmonger muere", explicó en una entrevista con CinemaBlend. "Lo que filmamos originalmente, lo que había en el guión, era una escena de Killmonger diciendo 'Es hermoso, pero, ¿qué vas a hacer por todos ellos en un mundo en el que nadie puede ver esto?'. Y fue genial, fue poderoso, pero fue problemático por varias razones".

"Primero nos dimos cuenta de que, para el viaje de T'Challa como personaje, no puede obtener la respuesta final de la película de manos del villano, diciéndole exactamente lo que hacer. En segundo lugar, fue una gran actuación de Michael B. Jordan, y fue doloroso verlo porque no quieres que su personaje muera, pero es algo que se ajusta con su carácter", añadió en referencia a los cambios de última hora.

Así que Coogler quiso dar una vuelta de tuerca a la secuencia final para hacerla más emotiva, y no dudó en recurrir a los clásicos del cine para construir esa emotiva escena final en la que Killmonger muere mirando el atardecer en Wakanda.

"Una de las cosas que hicimos fue ver los 10 mejores finales de película de la historia del cine", explicó Shawver en la entrevista. "Y vimos que en estas películas hay un patrón que se repite. O hay un giro final en la historia... o es El Padrino".

"Básicamente, la primera vez que te encuentras con Michael él está con Kay y le dice que no es como su familia. 'Esa no soy yo Kay, esos son ellos'. La última escena que vemos, Michael le repite que no es como su familia, pero la puerta se cierra y sabes que todo es diferente. ¡Pero es la misma conversación!", añadió remarcando el paralelismo entre el final de ambas películas.

"Y es por esa naturaleza circular por lo que este tipo de finales se sienten cerrados, a pesar de que son abiertos", sentenció sus declaraciones el editor de Disney.

Finalmente, Coogler decidió dejar la secuencia de las Naciones Unidas para la escena post-créditos, y en su lugar incluyó el momento en el que Shuri y T'Challa llegan a Oakland, para mostrarle al mundo que Wakanda es mucho más que una nación aislada del mundo exterior.