El País: La FGR investiga nuevos sobornos por 5 millones de dólares de OHL para Lozoya

Mucho se ha criticado el actuar de la Fiscalía de Gertz Manero, ya que después de la extradición de Emilio Lozoya (julio de 2019), el ex funcionario continúa en libertad aún cuando siguen exponiéndose más casos de presunta corrupción a los que estaría ligado

Sinembargo.MX

03/02/2021 | 08:33 AM

Emilio Lozoya, ex director de Pemex. Foto: Tomada de finance24.com

MÉXICO._ Emilio Lozoya, ex director de Petróleos de México (Pemex), habría cometido sobornos ligados con la constructora española OHL, a la que se benefició con contratos multimillonarios y concesiones durante la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto, según reveló el diario El País.

Esto quedaría evidenciado en el expediente que la Fiscalía abrió sobre el caso Lozoya Austin, en el cual aparecen documentos de transferencias por casi cinco millones de dólares destinados a una cuenta del banco UBS de Suiza que pertenecía al ex titular de Pemex, y que fueron realizadas por dos empresas que autoridades judiciales de España han investigado como parte de una red de corrupción de OHL en dicho país.

De acuerdo con el autor del reportaje, Raúl Olmos, dichas transferencias son distintas a las que algunos ex ejecutivos de la brasileña Odebrecht pagaban a Emilio Lozoya con 10.5 millones de dólares, y de los 3.4 millones de dólares que la FGR señaló que se le pagaron a Lozoya por parte de Altos Hornos de México (AHMSA) como pago de favores por la compra de una planta chatarra de fertilizantes.

El País detalló que según un reporte interno del banco suizo UBS, de junio de 2013, Lozoya era gestor de obras y que por cada contrato cobraba una comisión. En otro documento del mismo banco se le describe como “consultor para grupos europeos en el marco de grandes proyectos de construcción en México”.

“Los documentos refieren que los pagos podrían ser ‘una posible indicación de pagos de sobornos'”, explicó el periodista del diario español.

Cabe destacar que, después de varios escándalos sobre presuntos actos de corrupción, las tres constructoras españolas que formaban OHL se fragmentaron y fueron adquiridas por el fondo australiano IFM Investors y adoptó el nombre de Aleática; y por el Grupo Villar Mir de España, que se quedó con la división de construcción, que integró a inversionistas mexicanos de la familia Amodio.

Aleática ya se deslindó de las transacciones realizadas en el pasado por los antiguos socios.

“Sería inapropiado que Aleática comente sobre supuestos contratos y empresas que son completamente ajenos a nuestra compañía”, dijo el vocero de la compañía recién erguida.

“Aleática no mantiene relación corporativa alguna con el Grupo OHL”. En el caso de la división de construcción de OHL, adquirida por el Grupo Villar Mir, no respondió a peticiones de entrevista, mientras que los abogados de Lozoya no contestaron a los cuestionarios enviados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y por El País.

TOCHOS, CREADO PARA FONDOS DE OHL

El diario español obtuvo copias de reportes bancarios enviados por las autoridades de Suiza a México, en los que se detallan las transferencias realizadas entre 2010 y 2013 a una cuenta en el banco UBS a nombre de Tochos Holding Limited, empresa que según la Fiscalía a cargo de Alejandro Gertz Manero fue utilizada para encubrir los sobornos de Odebrecht y de Altos Hornos, y para adquirir dos residencias del ex titular de Pemex en la zona de las Lomas, en Ciudad de México, y en el balneario de Ixtapa, en Guerrero.

La Agencia de Investigación Financiera de las Islas Vírgenes Británicas proporcionó a la FGR los documentos en los que consta que la empresa Tochos había sido creada el 10 de septiembre de 2008 en el territorio del Atlántico, y que tenía a Lozoya como beneficiario final.

Dos años más tarde, el 2 de julio de 2010, el banco suizo UBS abrió una cuenta a nombre de Tochos, en Ginebra, la cual también tenía a beneficiario a Emilio Lozoya Austin, detalló el reportero Raúl Olmos.

El ex funcionario mexicano especificó en el registro de la cuenta que el dinero que se recibiría provenía de Grupo Villar, perteneciente a OHL; de Infoglobal, de la que es accionista el yerno del accionista mayoritario de OHL; o de cualquiera de sus subsidiarias. Hasta cuatro meses después del registro fue que se observaron movimientos en la cuenta, pero el 9 de noviembre de 2010 se hizo una primera transferencia, la cual sí venía de una empresa ligada a OHL.

CUOTA DE 1.9 MDD POR OBRA EN MÉXICO

En los documentos bancarios de Suiza a los que tuvo acceso El País, se muestran 22 transferencias realizadas a Lozoya y a Tochos entre 2010 y 2012 por tres compañías vinculadas a OHL o a sus socios.

La más grande de éstas fue por 1.9 millones de dólares, hecha en noviembre de 2010 por Lendir Investments, sociedad luxemburguesa que fue una fachada creada por el despacho de los Panamá Papers y, que el Juez de la Audiencia Nacional en España, Manuel García Castellón, investigó por la triangulación de dinero de OHL México presuntamente para pagar comisiones o sobornos a cambio de obras públicas.

“El concepto de ese pago a Tochos fue ‘cuota por servicios relacionados con obra civil fase I/II en México'”, señala el medio español.

Sin embargo, los documentos a los que accesó El País y MCCI no brindan más detalles acerca de a qué obra se refiere ni qué dependencia gubernamental la asignó. Sin embargo, sí muestra que Tochos Holding y una segunda empresa, Latin American Asia Capital Holding, eran usadas por Lozoya Austin para prestar sus servicios de gestión de obras, y para recibir las comisiones por cada contrato. Las dos empresas se crearon en Islas Vírgenes Británicas y ambas han sido señaladas por la Fiscalía General de la República (FGR) recibir y encubrir los sobornos de Odebrecht y de Altos Hornos.

PEMEX DE LOZOYA ASIGNÓ CONTRATOS A OHL

Cuando Emilio Lozoya Austin se desempeñaba al frente de Pemex, la empresa federal dio tres contratos a OHL por dos mil 396 millones de pesos (en aquel entonces, cerca de 184 millones de dólares) en 2013.

Como precedente, Lozoya se desempeñó como consejero de OHL entre octubre de 2010 y marzo de 2012. También, hasta agosto de 2012 fue consejero de Infoglobal, S. A., empresa española de la que es accionista Javier López Madrid, yerno del principal socio de OHL, Juan Miguel Villar Mir, a través de SIA Capital.

“Este vínculo de Lozoya con la constructora española y con sus socios no fue obstáculo para que Pemex les otorgara contratos”, aclaró el periodista Raúl Olmos, pues en abril de 2013, Pemex dio un primer contrato por más de mil millones de pesos en la refinería Francisco I. Madero, en Tamaulipas, la cual se realizó antes de que se cumpliera un año de la separación de Lozoya del consejo de OHL. Con ello, se violó la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Además, solo cuatro meses más adelante, julio de 2013, se otorgó a OHL un segundo contrato por 927 millones de pesos para obras en una planta de hidrógeno y un gasoducto. Finalmente, el 11 de diciembre del mismo año, “una tercera asignación por 453 millones, ahora en la estación de rebombeo del ducto Salamanca-Guadalajara”.

Poco más de un año después, en octubre de 2014, una filial de OHL obtuvo un contrato para supervisar la obra del gasoducto “Los Ramones”, construida por el consorcio AOT en el que participaba Odebrecht.

“Cuando Enrique Peña Nieto fue Gobernador del Estado de México y luego cuando fue Presidente, privilegió con contratos multimillonarios a OHL. La empresa española obtuvo en los últimos 10 años la concesión de 400 kilómetros de las autopistas Atizapán-Atlacomulco, Puebla-Perote, del Circuito Exterior Mexiquense, Viaducto Bicentenario, Autopista Urbana Norte y Supervía Poetas”, destacó el periodista de El País.

De hecho, OHL fue uno de los contratistas del tren México-Toluca, obra que dejó inconclusa la administración peñista. Por último, se sabe que además, la constructora española poseía 49 por ciento de las acciones del Aeropuerto Internacional de Toluca.