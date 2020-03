El PAN denuncia al Gobierno de México ante la OEA por fallas al responder contra el COVID-19

El PAN denunció que el Gobierno mexicano optó por una política de austeridad, lo que ha limitado la capacidad de reacción ante el COVID-19.

Ciudad de México, marzo (SinEmbargo).- Mariana Gómez del Campo, Secretaria de Asuntos Internacionales del Partido de Acción Nacional (PAN), informó que el partido denunció ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) las presuntas fallas ante la respuesta de COVID-19 por parte del Gobierno mexicano.

“DENUNCIAMOS ante la @OEA_oficial que el gobierno mexicano actuó tardíamente para detener la pandemia de #COVIDー19 y MANIPULA la información.Hoy NO conocemos el NÚMERO de PRUEBAS que ha realizado para detectar el coronavirus arriesgando la salud de millones de mexicanos”, detalló la Secretaria del PAN en su cuenta de Twitter, donde compartió una carta dirigida a Luis Almagro, Secretario General de la OEA.

En dicho documento, Gómez del Campo expuso que el Gobierno mexicano ha realizado al rededor de 500 pruebas para detectar la enfermedad cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado realizarlas a cualquier sospechoso.

DENUNCIAMOS ante la @OEA_oficial que el gobierno mexicano actuó tardíamente para detener la pandemia de #COVIDー19 y MANIPULA la información. Hoy NO conocemos el NÚMERO de PRUEBAS que ha realizado para detectar el coronavirus arriesgando la salud de millones de mexicanos. pic.twitter.com/9nFWbtL7rr — Mariana Gómez del Campo (@marianagc) March 26, 2020

“A pesar de que el Dr, Tedros Adhanim, Director General de la OMS, afirmó que ‘la manera más efectiva de prevenir infecciones y salvar vidas es romper las cadenas de transmisión para lo que se debe hacer pruebas y aislar a los casos positivos. no podemos parar esta pandemia si no sabemos quién está infectado. Un mensaje para todos los países es simple: hagan pruebas, hagan pruebas, hagan pruebas’. A pesar de todas las recomendaciones Hugo López-Gatell ha dicho que ‘esta no es una prueba para uso clínico pues una persona que tenga la enfermedad no sirve de nada saber si es positivo o negativo, porque la atención médica de una persona con COVID-19 es exactamente igual se sepa que tiene o no tiene el virus’. Por si fuera poco, apenas se han realizado poco más de 500 pruebas en todo el territorio mexicano”, detalló en la carta.

Además, detalló que otro error fue no haber cancelado el festival de música “Vive Latino”, al que asistieron alrededor de 40 mil personas.

Otra de las quejas por parte del PAN fue que el Gobierno mexicano optó por una política de austeridad en donde se recortó presupuesto a los institutos de geriatría, neurología, cardiología, pediatría, y de enfermedades respiratorias.

“Cabe recordar que actualmente hay desabasto de más de 10 medicamentos usados para tratar el cáncer”, expuso el PAN.

El partido político aseguró que el Presidente Andrés Manuel López Obrador violó el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual señala que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure […] la salud y el bienestar”.